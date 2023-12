Conoce a Ricardo Morán, el productor peruano con mayor proyección internacional

¿Qué te hizo dudar?

No sé. Tal vez el hecho de que yo era fanático del cine y me gustaban las películas. Mi interés en la ingeniería de sistemas y en las computadoras creo que derivaba de mi gusto por el cine de ciencia ficción y no porque quería dedicarme a eso. Eso me hizo cambiar el prospecto y entré a comunicaciones para ser director de cine. Entonces tú dirás, ¿y por eso se convirtió en un productor o director de cine? No, porque dos años después me di cuenta que lo que quería hacer era convertirme en actor de teatro.

Entonces, abandoné la universidad y me dediqué a estudiar actuación de teatro con Roberto Ángeles, un gran maestro de las artes escénicas en Perú. Cuando terminé mis estudios de actuación, mi evaluación fue que yo era muy malo como actor y que si me habían permitido terminar el curso era porque Roberto Ángeles pensaba que yo tenía futuro como director de teatro. Y entonces me dedico a ser asistente de dirección y productor de las obras de Roberto, y de las mías.