Carolina Calix, una latina líder en en mundo de la radio

¿Cómo fue tu primer encuentro o trabajo con la industria de la música?

Fíjate que no sé si Dios ya me lo quería poner, así me guste o no, la primera vez que hice esto de comunicaciones fue en Middle School (escuela intermedia). Teníamos una especie de equipo de producción televisiva y yo entré en eso. Después, en la escuela secundaria, estaba en el comité para hacer el anuario del colegio y el profesor de esa producción, que se llama Dr. Underwood, le doy mucho crédito porque todos los que estábamos en su clase hemos logrado cosas en la industria y eso dice mucho de él, ya sea editando, en radio, televisión, etc. Yo fui al Miami Senior High School y ahí aprendí a leer el teleprompter, estar al frente de una cámara, de crear mis propias historias, entender un poco más de qué trata este mundo. Para el momento que ya llegué al College, viniendo de un background hispano, mi papá me dijo: ‘Mira, eso está bonito, pero seamos sinceros… los medios de comunicación no pagan tan bien” [risas].