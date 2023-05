Nuria Diosdado, la atleta mexicana de la que todos hablan

¿Cómo lidias con el miedo en tu vida?

Mi psicóloga me recomienda no esconderlo sino sentirlo, dándome cuenta de que esos pensamientos llegan cuando creo que una circunstancia me está sobrepasando. En lo personal me funciona hablar conmigo misma y decirme: “Sí Nuria tienes miedo, si es posible que pasen estas cosas, pero también ve todo lo bueno que has hecho y hasta donde has llegado”. Siempre trato de llenarme de palabras bonitas, de mensajes lindos; más allá de lo que los otros me puedan decir, me reconforta platicar conmigo misma e identificar qué me está haciendo sentir ese miedo para abrazarlo y despedirlo con buenos pensamientos.