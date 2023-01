Conoce a Alexia María, la diseñadora mexicana detrás de los lujosos vestidos de Ariana Grande, Paris Hilton y América Ferrera

Tienes una carrera muy exitosa como diseñadora, desde tus inicios en el taller de tu abuela en México hasta el diseño de vestidos para celebridades de Hollywood como Ariana Grande, Gwen Stefani, Ariana Debose y más. Por favor, cuéntanos un poco sobre tu viaje por la moda.

Siempre me ha encantado la moda, pero no fue hasta después de graduarme de la universidad que comencé a diseñar ropa de noche. La idea de Alexia María nació después de que llevé mi propio diseño a la boda de una amiga. Todo comenzó porque me embarqué en una búsqueda interminable para encontrar el vestido perfecto y después de muchas pruebas fallidas, finalmente terminé diseñando un vestido para mí. Era todo lo que estaba buscando, pero que nunca pude encontrar: un reflejo de la elegancia y el glamour que me enamoró de la década de 1950, pero que contaba con modernos detalles que lo hacían práctico y cómodo de llevar.

Después de usar mi diseño, familiares y amigas comenzaron a pedirme que diseñara vestidos para ellas y cuanto más lo hacía, ¡más me encantaba! En la primavera de 2014, lancé mi primera colección y poco después abrí una tienda en La Jolla, California. Hoy, diseño y superviso la creación de todas mis colecciones en mi atelier en California. Cada pieza está hecha a mano y producida por un equipo increíble y extremadamente trabajador. El atelier de Alexia María es verdaderamente el corazón de la marca y es de lo que más orgullosa estoy hoy. En los últimos ocho años, la marca se ha convertido en algo que jamás imaginé y ha sido una inmensa bendición conocer y vestir a mujeres tan inspiradoras e influyentes de todo el mundo.