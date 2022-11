Nancy Duarte, la primera ‘Maestro destilador’ femenina del ron Santa Teresa

¿Cómo comenzaste su carrera en la industria del ron y cómo te llevó a convertirte en maestra ronera?

Comencé mi carrera en la industria en el año 1990 cuando entré a Ron Santa Teresa como pasante. Tenía apenas 22 años. Recuerdo que, en esa época, tuve la oportunidad de trabajar junto a dos grandes maestros roneros, uno de ellos fue Jean Paul Levert quien fue un gran mentor para mí y me enseñó cada etapa del proceso productivo.

Empecé preparando las catas diarias que permitían a los maestros juzgar cada producto. Mi trabajo consistía en limpiar cuidadosamente las copas y servir el ron para que lo probaran. Parecía gustarles la forma en la que hacía las cosas y me preguntaban qué pensaba sobre cada lote de ron añejo. La verdad es que, tras telones, sin que nadie me viera, yo iba tomando un sorbo de cada muestra para conocer sus características y, poco a poco, me empezaron a incluir en las valoraciones y mis opiniones empezaron a contar. Se dieron cuenta que tenía talento para eso.

Así fue como en el 2021 me convertí en la primera mujer maestra ronera para Santa Teresa. Actualmente, con 32 años de experiencia en la compañía, lidero todo el proceso de calidad, desarrollo, formulación de rones e innovación en el proceso productivo y nuevos productos para el portafolio de la empresa.