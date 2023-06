Silvina Moschini, la maga de los negocios digitales

¿Qué representó para ti entrar a un mundo que por generaciones fue exclusivo de los hombres?

Fue interesante. Antes no se hablaba de desigualdad porque tampoco había transparencia. En mi primer trabajo internacional, me enteré de que me pagaban menos cuando me ofrecieron uno nuevo y empecé a revisar cuánto se pagaba en el mercado. Fui pionera en el mundo de la innovación porque entré al .com cuando no estaba de moda y eso aceleró mi carrera. Sabía que tenía las herramientas técnicas, pero no elegía mis peleas; era apasionada, peleadora, incómoda porque no me callaba y cuando tienes una personalidad así hay gente que te quiere y otra a la que no le gusta ni un poquito.