Alejandra Araujo, una mujer que rompe esquemas laborales en México

Qué ha sido lo que más has disfrutado de tu carrera?

Cuando terminé la ingeniería, empecé a trabajar en programación. Programaba las tareas que hay que destapar muchos paneles, hacer inspecciones, todo eso. Así empecé. Pero la verdad es que fue difícil. Cuando les decía a mis compañeros qué hacer y les asignaba trabajos, el supervisor se enojaba cuando lo hacía mal y no me explicaba como hacerlo bien. Me decía: ‘Esto no va aquí, esto va allá.’ Después me dije, tengo que aprender. Empecé a hacer prácticas en esa aerolínea, empecé a decir: ‘sí, tienen razón.

Es importante saber la práctica y combinarla con la teoría que estudiaste. Eso es lo que más disfruto, esa combinación de teoría con práctica.