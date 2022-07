Presentamos por primera vez a Fabiola Torres: La reina del marketing en los Estados Unidos

¿Alguna vez pensaste en poner tu carrera en hold para cuidar de tus hijos?

No. Nunca. Me estresé para crear un “sistema” que funcionara alrededor de mis hijos, pues no tenemos familia cerca para ayudarnos. Así es que hemos tenido que resolver las cosas solitos, aunque eso sí: sé que en momentos importantes, nuestras familias están siempre cerca.