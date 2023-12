Adamari López revela la fecha de estreno de su nuevo programa de TV, ¡te contamos todo lo que sabemos!

Adamari López ha estado lejos de casa por unos meses con un nuevo proyecto de televisión entre manos. Aunque había rumores del tipo de show con el que hará su triunfal regreso a Univision, ahora por fin se han revelado más detalles de su visita a Sudamérica, entre ellos la fecha de estreno de esta divertida emisión.

Junto a Unimás y Univision, la Chaparrita de Oro compartió un avance del show que lleva como nombre ¿Quién Caerá? (Still Standing). En el clip, Adamari se muestra bromista, explicando que viene “con todo”. Y no, no se trata de una telenovela como las que protagonizó a principios de los 2000, cuando su carrera como actriz despegaba en la pantalla chica.

En su lugar, será un programa de concursos que, según un comunicado de TelevisaUnivision, es un formato en el que los participantes compiten por un premio monetario que podría ayudarles a cumplir sus sueños. A lo largo del programa, los participantes deberán responder hábilmente a una gran variedad de preguntas en distintas modalidades para acumular la mayor cantidad de dinero posible y salir victoriosos sin caer del escenario.

“Prepárate para caer ante toda la diversión que viene con #AdamariLopez 👏🤩”, anunció la cadena causando gran emoción entre los admiradores de Adamari, quienes ya quieren volverla a ver en la pantalla chica.

El casting para los participantes se realizó en Estados Unidos, seleccionando a varias personas de diferentes nacionalidades que representan a la comunidad latina.

¿Cuándo se estrena y dónde lo podrá ver?

¿Quién Caerá? se emitirá a partir del lunes 8 de enero de 2024, y podrás verlo a través de la señal de Unimás a las 7p/6c. El show es apto para toda la familia que podrá compartir noche a noche la emoción de ver a los concursantes en su misión por llevarse a casa uno de los grandes premios.

