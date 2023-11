Adamari López recuerda a su madre en un día muy especial: ‘Feliz cumpleaños hasta el cielo’

Adamari López no pasa ni un solo día sin tener presentes a sus padres, sobre todo en aquellas fechas que son sensibles para su recuerdo. Este 23 de noviembre, en pleno Thanksgiving, ‘La Chaparrita de Oro’ ha recordado a su madre, la señora Vidalina Torres quien cumpliría 86 años. Doña Vidalina falleció el 2 de diciembre de 2012 a los 75 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Adamari López recuerda a su mamá en su cumpleaños

A través de sus stories, la presentadora compartió una fotografía de su mamá y la acompañó con un dulce mensaje: “ Feliz cumpleaños hasta el cielo mi mamita linda, Alaïa también te ama”. Aunque Alaïa no conoció a su abuela, gracias a Adamari tiene los más bellos relatos y memorias, pues la presentadora se ha encargado de hablarle a la niña de sus abuelos mtaernos.

La madre de Adamari falleció en diciembre de 2012, mientras que su padre, el señor Luis Torres pereció el 9 de febrero de 2015. Casi un mes después, el 4 de marzo de ese año, nació Alaïa, la hija de la comunicadora. A pesar de que la niña no tiene físicamente a sus abuelos, en su casa hay retratos de ellos y lindas fotografías de sus mejores días al lado de ‘Ada’.

Adamari López con sus padres

En 2020, en el show de Hoy Día (Telemundo) los presentadores hicieron una dinámica con motivo del Día de las Madres. Los conductores tenían que hacer una carta a su mamá y para ‘Ada’ esto fue muy duro, pues tuvo muchos sentimientos encontrados. “Tengo tantas recuerdos tan hermosos de mi madre, como cuando viajábamos juntos. Yo sé que todo lo que yo quería y dentro de las posiblidades, ella siempre buscaba dármelo. No fui una niña consentida, pero fui muy amada, así me sentí por mis padres”, reveló.

Adamari López y su mamá, Vidalina Torres

Uno de los dolores más grandes de Adamari es que sus padres no llegaron a conocer a la pequeña Alaïa, ni pudieron estar con ella compartiendo gratos momentos. “Hubiese querido que estuvieras conmigo un rato más para llenarme de alegría”, dijo la presentadora. “Ver como mi hija, aunque no la haya conocido, la reconoce y la menciona y la tenga presente y la quiera, me parece tan bonito”, dijo entre lágrimas. “Me parece que, de alguna manera, ella también está presente para la niña”.

‘Ada’ también lloró con sus colegas del matutino, y les recordó lo afortunados que eran de tener a sus madres áun con ellos. “Ustedes las tienen, ustedes todavía cuentan con ellas, saben que las pueden llamar, hay cosas que pueden compartir y yo no la tengo físicamente”, dijo.

