Adamari López recuerda con cariño a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños

Cuando un ser querido trasciende, el amor y los recuerdos se quedan en nosotros hasta el último momento. Adamari López conoce muy bien ese sentimiento de nostalgia que aparece en cada fecha especial entre ella y un ser amado que ya no está en la tierra, por ello es que este 23 de noviembre recordó con mucho amor a su mamá, Vidalina Torres, en el que habría sido su cumpleaños 85.

“HappyBday hasta el cielo, mamita bella. Extraño tu interminable cariño, tus caricias y consejos”, escribió desde el fondo de su corazón en un bello mensaje en sus redes sociales. Llena de amor y nostalgia, agregó: “Te celebro hoy y todos los días por todo lo que me enseñaste, por todo lo lindo que dejaste en mi corazón, por tu alegría y ganas de vivir, porque con tu ejemplo me enseñaste todo lo que soy y me impulsaste a ser aún mejor”.

Para la presentadora de Hoy Día, aquellas lecciones que aprendió de niña y adulta joven aún siguen vigentes, y son las que la ayudan a seguir formando un camino hacia la vida que tanto desea. Junto a un par de bellas fotos de las dos en épocas llenas de alegría, Adamari concluyó: “Te amo por siempre y te tengo presente todos los días de mi vida. #Vidalina #felizcumpleañosmami”.

Una vida llena de recuerdos y lecciones

El próximo 2 de diciembre se cumplirán 10 años de que Vidalina Torres, la alegre mamá de Adamari López, falleciera a los 75 años luego de una larga batalla contra el cáncer. Sus últimas semanas de vida presentó una seria recaída por la enfermedad, al grado de que los médicos informaron a la familia que ya no había nada qué hacer, según informó en ese entonces Luis López, quien fuera padre de Adamari.

La también actriz de origen puertorriqueño viajó a su país natal para estar junto a su familia en ese difícil momento. Ahora, con el corazón lleno de lecciones, memorias y sonrisas; Adamari repite las enseñanzas de su mamá para dar a su hija, Alaïa, el mejor ejemplo de lucha y ganas de vivir.

