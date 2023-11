Tras semanas separadas, Adamari López y Alaïa viven un feliz reencuentro

Luego de estar separadas por semanas, Adamari López y Alaïa se han reencontrado. Como recordarás, la presentadora viajó en octubre pasado fuera de los Estados Unidos para preparar su regreso a la pantalla chica con TelevisaUnivision. Durante este tiempo en el que ‘Ada’ estuvo asuente, Toni Costa cuidó de la hija de ambos. Ahora, la agenda de la presentadora le ha permitido verse con su hija y el reencuentro se ha dado en Uruguay.

Adamari López y Alaïa con su hija en Uruguay

A través de su perfil en Instagram, Adamari compartió una serie de imágenes en las que aparece al lado de la niña de ocho años. Ambas llevan atuendos idénticos, demostrando una vez más lo unidas y cómplices que son. Junto a las fotos, la presentadora reveló que estaban en el país sudamericano, donde pasarán unos días juntas en compañía de otras amistades. “Semana de agradecimiento 🙌🏼 y yo la comienzo feliz disfrutando de hermosos días con mi princesa @alaia en #Uruguay”, escribió.

Adamari López y Alaïa con Lillyam Lopera Paniagua

La feliz reunión entre madre e hija se da a solo unos días de la celebración de Thanksgiving, así que podemos imaginar que ambas celebrarán esta fecha tan significativa en Uruguay con sus amistades, quienes las han recibido con los brazos abiertos.

¿Cómo será el regreso de Adamari López a la tv?

A seis meses de su salida de Telemundo, Adamari López confirmó su vuelta a la pantalla chica de la mano de TelevisaUnivision. A finales del mes pasado, ‘La Chaparrita de Oro’ confirmó en el matutino de Despierta América que regresaría en un formato para chicos y grandes, el cual se grabaría fuera del país. “Se trata de un programa para toda la familia, que será muy divertido y que hasta ahora no se ha visto algo así en Estados Unidos”, dijo en ese momento.

Adamari López volverá a TelevisaUnivision donde empezó su carrera en Estados Unidos

Sobre la idea de regresar a TelevisaUnivision, ‘Ada’ comentó que se sentía plena, pues considera a dicha cadena como un segundo hogar. “Estoy contenta, emocionada. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchas puertas, que me mantiene en el cariño y a la mente cada uno de los televidentes y sobre todo de hacer un proyecto que no había hecho nunca antes y que me emociona mucho”.

