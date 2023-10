Renata Notni debuta como presentadora y nos cuenta los detalles de esta nueva experiencia

Es una nueva experiencia en tu carrera, ¿qué te llevó a aceptar?

“Nunca había conducido tal cual una edición de premios, había hecho una entrega especial, pero nunca había llevado como tal un programa completo. Cuando me contaron la idea de Rolling Stone este año, que no sólo es premiar a la música o televisión como lo vemos en normalmente en los premios que es una u otra cosa. Y esta vez se va a premiar televisión, cine y música. Eso me parece que los hace distintos y con un toque especial en el que se celebra el talento en general: hagas lo que hagas, seas quien seas, tengas la trayectoria de una estrella reconocida o alguien que apenas empieza su carrera. Esto es ara celebrar el talento de habla hispana y es lo que a mí me atrapó y por lo que dije que sin duda quería hacerlo”.