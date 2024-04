Renata Notni relata el penoso incidente que sufrió tras romperse su vestido en pleno evento

No todo es perfecto cuando se trata de hacer acto de presencia en prestigiados eventos, eso lo saben muy bien famosos como Renata Notni, quien tuvo un penoso incidente al asistir como invitada a una importante cena en la que no todo salió como esperaba. En medio de su alegría por celebrar un año más de noviazgo con Diego Boneta, la intérprete retomó su agenda de compromisos laborales luego de unas merecidas vacaciones por la playa, sin imaginar lo que sucedería al usar un llamativo vestido rojo que en el transcurso de unos minutos la puso en serios aprietos. Como pudo, la actriz hizo todo para salir bien librada, evitando en todo momento llamar la atención por lo sucedido.

©@rennotni



Previo al incidente, Renata presumió su look al caminar en la alfombra.

¿Qué le pasó a Renata Notni?

Dispuesta a desahogarse con sus fanáticos, Renata contó a través de varias historias en Instagram qué fue lo que pasó. Según la actriz, mientras estaba en la cena se rompió su vestido, lo que de inmediato la llevó a poner en marcha un plan de escape. “Estoy en un evento, increíble… y de repente estoy sentada, cenando, primer tiempo de la cena, apenas está empezando el evento y siento como airecito del lado, dije: ‘Voy a ir al baño a checar que esté todo bien con el vestido, que mi zipper esté arriba en donde tiene que estar…”, dijo en los primeros segundos del video que grabó desde su casa.

Ante la situación Renata actuó de inmediato, confirmando sus sospechas sobre la falla en cierre del vestido. “Agarro mi bolsa y me tapo por si algo se está abriendo, lo que sea… En cuanto me paro de la silla, siento perfectamente cómo mi zipper, de arriba abajo, se me abrió todo el vestido en plena cena…”, contó la intérprete de El Zorro, quien en su afán por evitar ser descubierta, abandonó la mesa en la que se encontraba dejando su teléfono celular en el lugar.

©@rennotni



Renata mostró el vestido con el cierre roto de un costado.

Logró salir bien librada

Para no llamar la atención debido a la rotura del vestido, Renata corrió al baño del lugar, intentando en todo momento cubrirse para no ser vista. Sin embargo, el camino era un poco largo y al tratar de resolver el problema con la prenda todo se complicó, pues se rompió todavía más. “Lo último que pensé fue agarrar mi celular, lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque yo dije: ‘Se me está abriendo todo’. Para llegar al baño tenía que atravesar todo un jardín, llego al baño trato de arreglar el vestido, imposible, ya cuando eso le pasa al zipper lo subes, lo bajas, se rompe peor…”, explicó.

A pesar de lo ocurrido, Renata compartió la anécdota visiblemente tranquila, y reveló cómo una persona la apoyó al percatarse de que ella estaba pasando por un aprieto. “No se pudo arreglar el vestido. Salí, gracias a Dios un señor de seguridad vio mi cara de susto y me dijo: ‘¿Todo bien? Le dije: ‘No, necesito por favor que vayas y agarres mi celular que lo dejé en la mesa, me tengo que ir ya, se me acaba de romper todo el vestido’. Fue corriendo é, tipazo, agarró mi celular, Manuel, me trajo mi celular y me acompañó afuera hasta subirme al coche, cuidando que nadie me viera del lado porque estaba completamente abierto y roto, todo mi vestido…”, confesó en su grabación, en la que se mostró tranquila de que todo haya concluido de la mejor manera.

©@rennotni



Renata tomó el incidente con la mejor actitud, relatando a sus seguidores cómo resolvió todo.

¿Cómo es el vestido de Renata?

Previo al evento, Renata pudo desfilar por la alfombra, revelando el vestido que eligió para la velada. Se trata de un diseño en color rojo con escote asimétrico y una abertura. El look, ajustado por la cintura también destaca por las mangas largas en forma de campana, un atuendo que combinó con zapatillas abiertas y peinado de melena suelta.