Desde las playas de Oaxaca, Diego Boneta y Renata Notni gritan su amor

Casi tres años atrás Renata Notni y Diego Boneta iniciaron su romance, tras un periodo de mantener bajo discreción lo suyo. Con el paso de los días, la pareja ha afianzado su relación, dando vistazos de lo mucho que el amor se ha fortalecido. Orgullosos de la historia que juntos han escrito este tiempo, disfrutan de acumular nuevos recuerdos haciendo lo que más les apasiona; emprender viajes por paradisiacos destinos, especialmente la playa, como ahora ocurre, mientras pasan unos días en Puerto Escondido, Oaxaca, sitio desde donde se han dejado ver muy cercanos y en total complicidad.

©@rennotni



Renata y Diego disfrutaron de unos días de alberca y playa en Puerto Escondido.

El romántico vistazo de Diego y Renata

Como era de esperarse, Renata publicó algunas fotos de su viaje por Puerto Escondido. Según ha mostrado la actriz, ella y su guapo novio vacacionan en un resort en donde han podido relajarse nadando en la playa. Tomar baños de sol también es parte de su rutina estos días, en los que han podido desconectarse un poco del intenso trabajo a lo largo de este periodo. “Puerto, mi amor”, escribió la actriz al pie de las postales, las cuales han acumulado miles de “me gusta” y varios mensajes con buenos deseos de sus seguidores, así como de varios famosos cercanos a su círculo.

Renata fue muy discreta al compartir las postales. En ellas, se deja ver guapísima posando en traje de baño y en ropa de playa, revelando ante la lente su espectacular figura. Lo más especial de estas fotos es que posa de lo más casual junto a Diego, como en una en la que ambos aparecen disfrutando de un día de alberca en medio de la naturaleza. La pareja también ha podido apreciar los atardeceres de la costa mexicana en compañía de la querida mascota del actor, su perra de nombre Akila, que ya se ha encariñado con Renata, para muestra otra de las fotos que ella mostró.

©@rennotni



Renata posó guapísima en traje de baño.

Las vacaciones de ensueño de Renata y Diego

Estos días han sido muy especiales para Renata y Diego. Antes de su escapada por Puerto Escondido, los enamorados vacacionaron por la Riviera Nayarit, desde donde el actor reveló algunas postales de sus días por la playa. “Ya hacía falta una escapada al mar, y la Riviera Nayarit es siempre garantía”, escribió el intérprete de Luis Miguel, La Serie en las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. En una de ellas aparecen nadando en medio del mar, con un radiante atardecer como telón de fondo.

©@rennotni



Renata y Diego aprovecharon para caminar por la playa y disfrutar del atardecer.

Los planes de Renata y Diego

Mientras disfrutan de su relación sentimental, Renata y Diego tienen muy claro lo que desean de compartir este tiempo juntos. Los actores además han hecho frente a ciertos rumores, como el que recientemente circuló en el que se aseguraba que Renata podría estaré embarazada, a lo que la actriz respondió: “No estoy embarazada… Me reí mucho (con los rumores), pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar”, explicó en una entrevista para el programa matutino Hoy. Así mismo, despejó las dudas sobre los planes de boda. “Por el momento no tenemos planes ni de boda, ni de bebé, ni nada por el estilo…”, explicó.