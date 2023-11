Diego Boneta celebra su cumple con el amor de Renata Notni y la felicitación de su ‘suegra’

Sin lugar a duda, Diego Boneta vive un momento de realización en todos los aspectos de su vida. En lo profesional, ha consolidado su carrera como actor y además ha incursionado exitosamente en la producción. Y en lo personal las cosas no podrían ir mejor, pues ha construido una sólida relación con la actriz Renata Notni. De esta manera, el intérprete ha llegado a los 33 años y, como era de esperarse, ha celebrado cobijado del cariño de sus seres queridos, y por supuesto, con el amor de su guapa novia.

Desde la mañana de este 29 de noviembre, Renata recordó el cumpleaños de su guapo novio, arrancando un día de festejos inolvidables. “Con el chico del cumpleaños”, escribió la actriz de 28 años en sus historias de Instagram al compartir una divertida selfie junto al actor, en la que se le veía imitando el look de bigote de Diego.

“¡Feliz cumple amor mío! Te mereces el mundo”, escribió más tarde la actriz al publicar algunas fotos de la primera parte de las celebraciones en honor a Diego. En las imágenes se veía al protagonista de Luis Miguel, La Serie sentado frente a un gran pastel de cumpleaños adornado con varias velitas encendidas, y con los ojos cerrados, seguramente preparándose para apagarlas y pedir un deseo según la tradición.

En otra de las fotos se le veía sonriente abrazado de Renata, quien también esbozaba una gran sonrisa mientras contemplaba la espectacular tarta con la que lo sorprendió en su día. “Te amo”, comentó Boneta en la publicación de Renata, la cual recibió además mensajes de cariño de parte de famosos como Jacky Bracamontes, Sebastián Rulli y Alejandro Speitzer.

Otra de las personas que no se olvidó de felicitar a Diego fue Lili Notni, la madre de Renata, y con el quien el actor parece tener una excelente relación. “¡Feliz cumple al mejor yerno del mundo! ¡Te adoroooo! @diego”, escribió la ‘suegra’ del actor al compartir una foto de ambos abrazados.

Más tarde, Renata publicó un video del festejo que tuvo su novio en el restaurante del famoso chef neoyorquino Mario Carbone, en el que también estuvo presente Santiago Boneta, hermano menor de Diego. En las imágenes se le ve muy animado sentado a la mesa, mientras los meseros cantan en su honor mientras reparten el postre cumpleañero.

Una relación viento en popa

Diego y Renata, quienes confirmaron su relación en abril de 2021, conforman una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento en México. Es por ello que en más de una ocasión han sido cuestionados sobres sus planes a futuro. Y no solo eso, pues también han circulado rumores sobre un posible compromiso y hasta embarazo.

“No, no estoy embarazada. Vi todos los chismes, me reí mucho”, contó Renata hace unos meses ante las cámaras de Venga la Alegría (TV Azteca). “Eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo”, aclaraba.