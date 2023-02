Diego Boneta nos habla de ‘At Midnight’, la comedia romántica que tanto soñó

Diego, cuéntanos, ¿de dónde surge esta historia de amor tan mágica?

“Es un proyecto que nació en el 2018, después de la primera temporada de ‘Luis Miguel, la Serie’. Formé mi compañía productora Three Amigos, y quería hacer una comedia romántica.

Se me hacía una locura que no había visto una comedia romántica hollywoodense filmada en México. Y siento que en muchas de estas historias, la ciudad en la que sucede la historia es como otro personaje dentro de la película. Esto en el sentido de que ves ‘Midnight in Paris’ y te dan ganas de ir a París, ves ‘Nothing Hill’ y te dan ganas de ir a Londres”.