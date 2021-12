Diego Boneta confiesa a Becky G los retos que enfrentó como latino dentro del medio

Nueva semana, nuevo episodio de Face to Face con Becky G… El jueves 9 de diciembre, en punto de las 9amPT /12pmET a través de Facebook Watch. En el nuevo capítulo, la intérprete tendrá como invitado a Diego Boneta, estrella de Luis Miguel: la serie, donde hablará de la representación latinx en Hollywood. Como nunca, el también intérprete se confesará sobre los retos que enfrentó para dar vida a uno de los cantantes más importantes de la música en español.

‘Face to Face with Becky G’ se transmite los jueves en punto de las 9amPT /12pmET por Facebook Watch

En un adelanto del nuevo episodio, Diego habla de las dificultades que tuvo que superar cuando recién se mudó a Estados Unidos para perseguir sus sueños de convertirse en un artista consagrado. Boneta, nacido en la Ciudad de México, empezó su carrera en telenovelas infantiles, poco después se empezó a dar a conocer en melodramas juveniles y de pronto, decidió ‘dar el gran salto’ e ir a Estados Unidos y seguir los pasos de otros tantos paisanos suyos como Salma Hayek y Eiza González…pero no todo fue tan sencillo.

Becky G le recordó sus inicios, cuando apareció en la tercera temporada de la serie 90210 (The CW). La cantante le preguntó si recibió una cálida acogida por parte de sus colegas latinos, pues ya estaba trabajando en ambos países, sin embargo, no fue así. Incluso, aseguró que recibió algunos señalamientos. “No lo sentí así. No sentí un gran apoyo de mis colegas mexicanos cuando me mudé aquí. En mi país hay un termino que se llama malinchista o malinchismo que es como ‘traicionar’ a tu país”.

Diego Boneta en ‘Luis Miguel, la serie’

En esta conversación, Boneta también habló de cómo han ido evolucionando los roles para los latinos dentro del mundo del entretenimiento; de representar el clásico estereotipo hasta aparecer en la pantalla grande dando vida a superhéroes. Estos cambios en la industria son un gran paso para la comunidad en general, pues significa que la representación latinx es mayor y que poco a poco va ganado terreno.