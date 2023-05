Renata Notni, pareja de Diego Boneta, hace frente a los rumores de embarazo

Renata Notni y Diego Boneta viven una de las relaciones más tiernas entre las celebridades. A dos años de hacer público su noviazgo, no es raro que los rumores de boda o embarazo estén a la orden del día, y desde hace unas semanas se especula que la pareja podría estar esperando a su primer bebé junta. Decidida a aclarar la situación, la actriz habló sobre esta supuesta dulce espera que surgió a raíz de unas fotografías que sugerían que pronto debutaría como mamá.

“No, no estoy embarazada. Vi todos los chismes, me reí mucho”, contó ante las cámaras de Venga la Alegría (TV Azteca). “Con mi familia tengo la relación más cercana, si eso pasara, ellos serían los primeros en enterarse. Algunas amigas de mi mamá le preguntaban si va a ser abuela”, agregó sonriente.

La actriz dejó claro que no hay ninguna prisa en la relación, mucho menos de escribirle a la cigüeña: “Eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo”.

Sobre los rumores de su vida privada y las supuestas fotos que delataban su embarazo, agregó entre risas: “Totalmente, me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble, pero no, ¿qué te digo?, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”.

Renata y Diego, muy enamorados

La pareja confirmó su romance en 2021 y desde entonces nos han dejado ver en las redes sociales un poco de lo bien que se llevan cuando están juntos. Para ella, es un hombre lleno de virtudes y cualidades que la hacen sentir la mujer más dichosa por estar a su lado.

“Yo me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía tanto de ustedes como de la gente y eso se agradece muchísimo, es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar como buenos augurios siempre y eso es increíble”, dijo feliz.