Katy Perry vende su catálogo musical por una millonaria suma

Los cinco álbumes de estudio que Katy Perry lanzó con Capitol Records como parte de su carrera musical, ahora son propiedad de la compañía Litmus Music, que los compró por la impresionante cifra de 225 millones de dólares. Es así como los temas que la hicieron llegar a la fama ahora son parte de la compañía, que desde ahora tiene el control y derechos sobre la publicación y promoción; aunque los masters seguirán en parte bajo la propiedad de Universal Music Group.

Katy, quien en años recientes se ha hecho famosa por enfocarse más en la parte empresarial que musical, habría decidido vender su catálogo influenciada por el deseo de volver a trabajar con Dan McCarroll, cofundador de Litmus Music, con quien habría coincidido en Capitol Records. Los discos One Of The Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness y Smile son los que están incluidos en la negociación.

Al revelarse la venta de la música de Perry, sus fans de inmediato relacionaron el tema con Taylor Swift, quien fue testigo de cómo sus masters se vendieron a uno de sus oponentes en la industria y que la forzaron a regrabar sus primeros álbumes. Sin embargo, en el caso de la intérprete de I Kissed a Girl, la situación es diferente, pues habría llegado a un acuerdo con el que vuelve a trabajar con el nuevo dueño de su música y se rumora que firmaron un contrato en el que ella no deja de recibir regalías por las canciones así como es partícipe en las decisiones comerciales en las que se incluyan los temas.

Katy Perry no es la única en Litmus Music

Estos buenos términos también le permiten a Katy Perry interpretar las canciones en vivo, siempre y cuando otorguen un porcentaje de las ganancias entre Litmus y Universal Music.

La noticia llamó la atención de los fans de Katy, quienes después descubrieron que no es la única en Litmus Music. Este año, la empresa compró los derechos de Keith Urban y Benny Bianco. Éste último con derechos de exitosas canciones pop interpretadas por Camila Cabello, Rihanna o Justin Bieber.

