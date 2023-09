Becky G se sincera sobre su lucha contra la ansiedad: ‘El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que vives’

Becky G se encuentra en un gran momento profesional, pues acaba de arrancar su primera gira, además recientemente estrenó un tema musical muy especial: Querido Abuelo. Y aunque muchos pudieran pensar que todo ha sido miel sobre hojuelas en la creciente carrera de la cantante de raíces mexicanas, lo cierto es que fuera de los escenarios ha lidiado con situaciones difíciles. La intérprete acaba de sincerarse sobre su lucha en cuestiones de salud mental.

Becky G habló de su lucha contra la ansiedad.

Becky G sostuvo una sincera charla con Jay Shetty en su podcast ON Purpose, en la que se abrió sobre distintos aspectos de su vida, incluidos la ansiedad y los ataques de pánico con los que lidió por un largo tiempo. “Fue muy fácil para mí dejar que otras personas tomaran decisiones por mí y luego, cuando no funcionaba, yo decía: ‘Debería haber dicho algo’. Pasé algunos momentos clave de mi carrera sintiendo que estaba siendo mucho más reactivo a lo que estaba sucediendo que proactivo”, comentó.

“No sabía que (los ataques de pánico) eran la forma que tenía mi cuerpo de decirme que físicamente ‘algo anda mal’. No estás bien, pero como tienes miedo de decepcionar a los demás, sigues adelante de todos modos”, contó. “Me doy cuenta de que sólo porque puedes no significa que debas hacerlo”, reflexionó.

La cantante tuvo una sincera charla con Jay Shetty.

“Creo que esa es una de mis lecciones más valiosas porque hubo muchos momentos antes de subir a un escenario, o sea, estamos hablando de lágrimas en toda la extensión de la palabra, de no poder respirar”, admitió. “Si has tenido un ataque de pánico, ya sabes, el mundo se está acabando”, dijo, y agregó: “También existe una parte subconsciente tuya que dice: ‘Chica, respira. Sólo respira. Sabes que es esto’. Pero tu sistema nervioso no puede distinguir entre el oso mental y el oso real que está en la habitación. Y no hay osos en la habitación. Entonces, relájate”.

Empezó a escuchar a su cuerpo

Becky contó que hubo un momento en el que empezó a ver sus ataques de pánico como un síntoma de algo más grande luego de verlos como algo normal. “‘Oh, sí, solo tengo ansiedad y depresión, es normal. Simplemente tengo ataques de pánico todo el tiempo’. Pero no, tu cuerpo te está diciendo algo, estás procesando algo, que no estás dejando que tu cuerpo sienta”, comentó.

“El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que pasas. Si no permites que tu cuerpo lo sienta, somáticamente... tienes la manifestación de ataques de pánico y cosas así”, explicó. “La ansiedad y la depresión no son el diagnóstico, son el resultado de. Eso fue como un gran conocimiento para mí”.

La cantante dijo que su terapeuta la ayudó a ver su vida como una mesa de tres patas, sostenida por el bienestar espiritual, físico y mental. “Me enorgullece mucho saber que puedo mirarme todos los días en el espejo y decir: ‘Sé que va a ser muy difícil y desafiante y habrá cosas que desencadenarán una respuesta de mi parte... Vamos a tomarnos un tiempo para procesarlo. Agregaremos algunos filtros en el proceso que sean mejores para ti’”.

