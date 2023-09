Becky G recuerda a su abuelo fallecido y le rinde un especial homenaje: ‘Siento que estás conmigo’

A sus 26 años, Becky G cuenta con una carrera exitosa en la música, resultado tanto de su tanto a su talento como de su trabajo y dedicación. Pero nada ha hecho que ella pierda el piso y que se olvide de dónde vino. La cantante nacida en California está orgullosa de sus raíces, las cuales se encuentran en México, tal como ella misma lo ha reconocido en más de una ocasión. Ahora, la intérprete ha demostrado una vez más lo profundo que lleva en el corazón a su familia y sus ancestros, pues ha compartido en emotivo mensaje dedicado a su abuelo, a quien además le ha rendido un especial homenaje.

©@iambeckyg



La cantante ha compartido un lindo mensaje dedicado a su abuelo.

“El mes de septiembre es un mes muy importante en mi vida...”, escribió Becky G en su cuenta de Instagram. “Este mes es tu cumpleaños y también es el mes que ahora marca dos años desde que nos dejaste para irte al cielo”, agregó la intérprete de Chanel en su publicación, la cual recibió miles de ‘me gusta’ y cariñosos comentarios de parte de sus seguidores.

©@iambeckyg



Becky va a lanzar una canción dedicada a su abuelo.

Junto a estas palabras, la cantante compartió un par de nostálgicas fotos, la primera de ellas tomada hace ya varios años, en la que se le veía rodeada por los brazos de su abuelo, siendo apenas una niña. Al parecer, a tan corta edad ya tenía claro su camino en la música, pues se le veía sosteniendo un micrófono y acompañada de mariachis. También publicó otra foto más reciente en la que se le veía abrazando a su abuelito.

“Me inspiras todos los días. Aunque ya no estés aquí físicamente, siento que estás conmigo en cada paso, en cada camino”, continuó en su mensaje, para luego anunciar la canción que grabó en su honor. “Te dedico esto a ti, Querido Abuelo. Disponible 9.14”, finalizó. En su post agregó además un breve video en el que se le ve en lo que parece ser un estudio de grabación, con el sonido de guitarras a su alrededor: “Querido abuelo...”, se le escucha cantar.

Su eterno agradecimiento a su amado abuelo

Fue el 13 de septiembre de 2021 cuando Becky G se despidió por última vez de su abuelo Miguel, originario del estado mexicano de Jalisco. “Cómo te voy a extrañar mi viejo. Tú sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado. Aunque me duele que nunca te voy a poder abrazar de nuevo, sé que Dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca”, publicó entonces en su Instagram.

“Gracias por visitarme en mi sueño, te sentí, te escuché, y estoy de acuerdo Papi. Bendecida y agradecida por todas las experiencias y memorias que tengo contigo. Es por ustedes, mis abuelitos, que soy quien soy y te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has hecho y sacrificado para tu familia. I’ll keep making you proud (Seguiré haciéndote sentir orgulloso)”, agregó en su mensaje.

©@iambeckyg



El abuelo de Becky G falleció en septiembre de 2021.

