Shakira lanza ‘Copa Vacía’ y Becky G no deja de bailar en ‘La Nena’

Una semana de estrenos que seguro estaremos escuchando por mucho tiempo. Shakira nos entrega Copa Vacía en colaboración con Manuel Turizo. Becky G se une a Gabito Ballesteros en La Nena y Blur regresa con St. Charles Square. El talento de Jenni Rivera permanece en Misión Cumplida; y Vanesa Martín llega con He Sido.

Shakira & Manuel Turizo - Copa Vacía

El tema viene acompañado de un video musical visualmente impresionante y fantástico, codirigido por Shakira y su colaborador de toda la vida, Jaume De Laiguana. En él la vemos como una sirena en un ambiente en el que ella misma explica cómo inicia una nueva etapa de su vida luego de haberse topado con un evento desafortunado.

Becky G & Gabito Ballesteros - La Nena

La cantante, compositora, actriz y activista multi-platino, Becky G, continúa explorando nuevos sonidos mientras profundiza en su herencia mexicana, esta vez con el lanzamiento de su sencillo La Nena con el cantautor mexicano Gabito Ballesteros. La letra cuenta la historia de una mujer empoderada que decide seguir bailando por la vida a pesar de tener el corazón roto. Ambientado en una discoteca, en el vídeo Becky sube al escenario no sólo para cantar sus versos, sino también para bailar con un traje rosado cubierto de diamantes que ilustra su habilidad para conquistar el club.

Blur - St. Charles Square

La última canción que se lanzará de su muy esperado nuevo álbum The Ballad of Darren, disponible el 21 de julio. La primera línea de St. Charles Square ya está firmemente establecida como una de las favoritas del público, con el público rugiendo con entusiasmo junto con Damon Albarn mientras la banda lanza sus nuevas canciones en toda Europa este verano. El coro de la canción recuerda la arrogancia art-pop discordante de trabajos anteriores y ve a Albarn exclamar mareado: “cause there’s something down here, and it’s living under the floorboards” rodeado de coros que componen la sensación de peligro invasor y el giro de guitarra merodeador por excelencia de Graham Coxon.

Jotaerre - La Demon

En este nuevo sencillo Jotaerre se vuelca a la música trap, combinando beats lentos, hi hats y una línea de bajo protagonista, con un flow duro y explícito. En este nuevo tema, el cantautor muestra su lado más fuerte, y deja ver a sus seguidores su versatilidad musical.

Jenni Rivera - Misión Cumplida

No solo honrando sino extendiendo el legado de la eterna “Diva de la Banda”, el Patrimonio de Jenni Rivera se enorgullece en presentar el tan esperado nuevo álbum póstumo de Jenni Rivera, Misión Cumplida. El álbum incluye ocho canciones inéditas que presentan al instante la poderosa e inigualable voz de la leyenda de la música mexicana.

Conexión Divina - Las Ganas

Conexión Divina, conformado por Ashlee, Liz y Sandra, estrena el video musical Las Ganas, el último de la trilogía que comenzó con La Receta, y hace unas semanas siguió con Anestesia. Escrita por Ashlee, ella explica sobre lo que la motivó a componerla: “Fue inspirada en hacer una canción para empoderar a las mujeres, y que no tengan que esperar a que el hombre se anime a invitarlas a salir”.

Borja - rimas del verbo amar

Una canción que Borja escribió en 2017 sobre una relación a distancia que parecía no iba a funcionar porque tenía todo en contra. La canción surgió como una forma de decirle a la otra persona que todo estaría bien y tratar de concentrarse en las cosas bonitas que rimaban con el verbo “amar”.

Patrick Luna - El Malo

La canción narra una historia con la que muchos se pueden identificar al tener a su ex pareja buscando acercarse nuevamente luego de haber llegado al fin de la relación, cuando ve que su contraparte ya la ha superado y lo tilda como “el malo” al no sentirse correspondida. Patrick Luna transmite ese mensaje con su voz melódica a través de la canción con su lírica.

Zetto ft. Leslie Shaw y Emil - Archivo

“La idea de esta canción nació en el estudio con Sir Boss y al empezar con la letra, se nos vino a la mente que encajaba perfecto con la voz de Leslie, entonces le tiré un dm y coordinamos una sesión, y por coincidencia ese mismo día, Emil llegaba a Perú y me dijo que caía a mi estudio, nos reunimos y la vibra entre ellos fluyó a full, en un par de horas la canción ya estaba lista” dijo Zetto.

Ovy On the Drums y Blessd - Billboard

La canción encapsula la figura del productor musical como un genio creativo, equiparable a un doctor que utiliza su estudio como un laboratorio para crear éxitos mediante sus fórmulas secretas. Destaca, asimismo, la extraordinaria habilidad de Ovy On the Drums y Blessd para crear en cualquier lugar, siendo esta canción el fruto inspirado de su participación en la conferencia de Latin Billboard en Miami en 2022. El video de este sencillo fue grabado en el estudio Sonido Perpetuo en Medellín, el cual fue generosamente donado por Spotify para brindar un espacio ideal de grabación a los artistas emergentes, después del enorme éxito de Casa Spotify.

Nesty ‘La Mente Maestra’, Omar Courtz y Yandel - Juego

Nesty, conocido como La Mente Maestra en la industria de la música, está listo para llevar su carrera como productor a nuevos horizontes. Con una destacada trayectoria en la producción musical, Nesty presenta su más reciente sencillo titulado Juego, el cual cuenta con la colaboración de los talentosos artistas Omar Courtz y Yandel.

Ysrael Barajas y Giovanny Ayala - Don Nadie

Con una letra muy motivacional clásica del estilo de Ysrael, Don Nadie nos viene a demostrar que los sueños sí se cumplen. “A Giovanny lo escucho desde que era un chamaquito”, cuenta alegre el artista sobre esta colaboración que nació cuando ambos conectaron en redes sociales. “Me llena de mucho orgullo que le haya gustado mi música y se haya sumado”.

Servando y Florentino - Primera Cita

Continuando su racha de éxito con el sencillo Primera Cita y por petición de toda su fanaticada, los hermanos Servando y Florentino regresan a sus raíces musicales con el lanzamiento oficial de Primera Cita, versión salsa. El tema mantiene una lírica muy juvenil, divertida y romántica mientras, que a su vez, los sonidos de la salsa que tanto caracterizan a Servando y Florentino que ponen a todos a bailar muy a su estilo, el de los hermanos Primera.

DannyLux - Zafiro

Al describir la emotiva canción, DannyLux afirma: “Esta canción tiene tantas emociones, habla de estar enamorado de una persona que realmente te lastimó, y cada vez que la miras a los ojos te lo recuerda”. DannyLux abraza la angustia y la pérdida en Zafiro a través de letras conmovedoras como “esos ojos zafiros brillan y mienten”, manteniéndose fiel a esa esencia de chico triste que le ganó cientos de miles de admiradores leales y que lo diferenció de otros músicos.

Jesús Mendoza - Fantasma

Este cautivador tema, escrito por el propio Mendoza, fusiona los ritmos norteños con toques de saxofón, y relata la historia de un desamor y esos momentos en los que alguien regresa a tu vida después de haberlo superado, dejando nuevamente huellas dolorosas.

GioBulla - Agridulce

Agridulce es como una continuación del EP anterior de GioBulla, Homemade, lanzado con gran éxito de la crítica en 2022. El artista nacido en República Dominicana muestra su versatilidad artística, combinando a la perfección sus raíces caribeñas con su educación en Filadelfia. Inspirándose en una amplia gama de géneros, el sonido único de GioBulla cierra la brecha entre la industria latina y sus raíces de Filadelfia, cautivando a los oyentes con su dualidad musical y experiencias biculturales.

Vanesa Martín - He Sido

De su propia autoría, cuenta la historia de una persona que decide vivir su vida en libertad y que da un paso al frente con valentía plantando cara ante la intolerancia: ‘Pero no me da la gana, si tú quieres me disparas / Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara / Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va / Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más’, dice el potente estribillo de la canción dedicado al colectivo LGTBIQ+ y a su lucha por la igualdad de derechos.

Los Harmónicos y Moffa - X Ray

En este tema nos invitan a sumergirnos en un universo musical vibrante y enérgico. Con su estilo único y sus letras cautivadoras, el dúo nos transporta a través de una historia de atracción magnética y deseo irresistible. La canción retrata el encuentro entre un intérprete fascinado por una joven misteriosa, quien despierta su curiosidad y lo lleva a entregarlo todo para poder estar a su lado. Con una mezcla irresistible de ritmos pegajosos y melodías envolventes, X Ray nos invita a disfrutar de una noche llena de buena música y emociones intensas.

Chencho Corleone - Hora de Salir

Un perreo que promete remontar la fanaticada a la esencia que caracteriza a Corleone y es el segundo tema del exponente en su nueva faceta como solista de la mano de Sony Music Latin. El tema, formará parte de su primera producción discográfica en solitario.

Adri - Verano Rosé

Después del éxito obtenido con su anterior sencillo Será, donde Adri mostró la madurez musical que está adquiriendo como artista. En esta ocasión nos llena de color y de un increíble sabor de boca con su nueva apuesta, Verano Rosé, tema que promete convertirse en el himno del verano.

Natanael Cano - Nata Montaña

Un guiño al clásico de culto, Scarface, la inspiración detrás de Nata Montana es evidente en sus vínculos con la famosa escena de la película en la que Scarface ve un dirigible que dice: The World Is Yours... (El mundo es tuyo). La frase, que simplemente significa que puedes conseguir cualquier cosa en el mundo si te lo propones, inspira a Natanael Cano a superar sus propios límites y alcanzar las estrellas. Nata Montana muestra a Cano entrando en un nuevo capítulo de su vida, reconociendo la trayectoria triunfal de su carrera y orgulloso de lo que lo hace ser él.

VF7 - Modales

Una canción urbana con un toque melódico de la música electrónica, fusionando géneros de manera magistral. Este nuevo sencillo refleja su evolución personal después de un recorrido de autodescubrimiento, definición y un encuentro profundo con su yo interno. Durante los últimos tres años, VF7 ha experimentado un notable crecimiento y madurez en su carrera, consolidándose como una artista apasionada y comprometida con su arte. “La música es mi norte”, declara VF7, enfatizando la importancia de su pasión y la reafirmación que ha experimentado en su camino.

Fuego - Metro

Introduciendo un ritmo trap más modernizado, Metro seguirá conectando al público de Fuego con aquel joven soñador de Maryland que cumplió la misión de ganarse la vida a través de la música. De este modo, los temas de Fuego, de su próximo álbum QSDM y ahora Metro, se grabaron en Washington, D.C., una de las cunas de la música trap y el área metropolitana en donde el artista creció.

Tainy - Data

Este álbum experiencial sin precedentes fusiona a la perfección ilustración, composición e instrumentación sonora, logrando un equilibrio perfecto entre el pasado y el presente. Este proyecto colaborativo cuenta con una lista excepcional de superestrellas, incluyendo Bad Bunny, Ozuna, Feid, Rauw Alejandro, Jhayco, Myke Towers, Mora, Sech, y leyendas como Daddy Yankee, Arcángel, Wisin y Yandel, Zion, y Chencho Corleone. Además, el álbum adopta una actitud multigénero al presentar colaboraciones con Skrillex, Four Tet, The Marias, Kany García, E.Vax, Julieta Venegas y Arca, al tiempo que muestra el talento de artistas emergentes como Álvaro Díaz, Young Miko, Kris Floyd, Judeline, Omar Courtz y Xantos.

De La Ghetto - GZ

El pionero de la industria urbana De La Ghetto, presenta la mejor producción discográfica de su carrera artística GZ. Cargado de magistrales colaboraciones con artistas como: Arcángel, Villano Antillano, Myke Towers, Hector El Father, Quevedo y más. Este álbum promete hacer historia.

