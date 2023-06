Becky G y el incómodo momento en una junta de negocios que la empoderó

Becky G no sólo es cantante, compositora y actriz, la joven de 26 años ha dado un paso en el mundo empresarial y deportivo como inversionista en el Angel City FC, el nuevo equipo de Los Ángeles en la Liga Nacional Femenina de Fútbol. Sin embargo, la alegría de sus primeras juntas como parte de los altos mandos del equipo por poco se ve opacada por el comentario de un hombre mayor que, al verla, no pensó que se tratara de una mujer de negocios.

Según detalló en el evento Amplify de Creative Artists Agency, acudió a la reunión de inversionistas a la que fue invitada, aunque tuvo sus dudas para ir. “Entre a la sala y este señor mayor se para enfrente y derrama algo de su cerveza sobre mí. Y me peguntó: ‘¿Trabajas aquí?’”, explicó Bekcy, pues al parecer el hombre la habría confundido con alguna persona del staff del lugar, un comentario que pudo haber pasado por racista.

Sin embargo, Becky no se sintió apenada ni acomplejada, y en lugar de enojarse le encantó la oportunidad que la hizo sentir muy empoderada para responder. “Pensé: ‘Esto duele mucho’, pero me encanta ese sentimiento porque no puedo esperar por la bomba que estoy a punto de lanzar”, agregó.

Segura y con la frente en alto, Becky dijo: “No, en realidad también soy inversionista”. Algo con lo que aquel hombre quedó sorprendido. Becky recordó ese momento esperanzada en volver a los lugares en los que se toman grandes decisiones, como aquel día. “Me gusta estar en lugares como ese y soltar esa bomba que deja sorprendido a más de uno”, agregó sonriente.

Becky G, empresaria y empoderada

De ese tipo de interacciones que podrían tomarse como una ofensa, Becky se ha hecho más fuerte. Confiada y con más experiencia, asegura que se siente muy optimista sobre el futuro. “Es divertido porque a veces no me siento así. A veces es como si estuviera enferma y cansada”, describió. “Es una de esas cosas en las que dices, ‘Guau, necesito más, necesito algo diferente y tengo que salir y tengo que crearlo’”, agregó emocionada por los nuevos retos que esta etapa empresarial trae para ella.

