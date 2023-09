Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver sin salir de casa

Esta semana se estrenan en las diferentes plataformas de streaming una serie de películas y series para todos los gustos y aquí hemos elegido algunos títulos. Empezamos por una serie británica de suspenso, una comedia romántica mexicana y la nueva temporada de un éxito de Netflix. También un hermoso cortometraje que adorarán quienes se conmovieron con la cinta Up, y una docuserie sobre cuatro de las más icónicas modelos.

Wilderness (Prime Video)

Basada en la novela homónima de B.E. Jones, esta serie británica sigue a la pareja conformada por Liv y Will, la cual parece tenerlo todo: un matrimonio sólido, juventud y una vida glamorosa en Nueva York. Las cosas dan un vuelco cuando ella se entera de la aventura de su marido, pues la furia se apodera de ella y la idea de venganza se planta en su mente. Cuando Will le propone un viaje por los parques nacionales de Estados Unidos para darle nuevos aires a su relación, Liv ve la oportunidad de ajustar cuentas. Estreno: 15 de septiembre

Quieres Ser Mi Hijo (ViX)

Esta comedia romántica, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, sigue la historia de Lu, una mujer en sus cuarenta que vive estancada, triste y sin trabajo luego de que descubriera a su novio de hace varios años siéndole infiel. Regresa a su departamento de soltera para comenzar de cero, y ahí se topa con Javier, su joven vecino que vive entre fiestas en su departamento. Aunque la relación entre ellos no inicia de la mejor manera, pronto Lu le propone hacerse pasar por su hijo para obtener un trabajo para el cual mintió diciendo que era una mujer de familia. Pero, entre tanta mentira surgirá un inesperado sentimiento entre ellos. Estreno: 21 de septiembre

P#tas Redes Sociales (Prime Video)

Esta serie de comedia sigue la vida de dos jóvenes, la primera de ella es Amanda, quien fue una famosa influencer y ahora vive en el olvido. La otra es Vicky Moo, una célebre tiktoker que añora vivir una vida normal, pero que es animada por su papá para permanecer en el lucrativo mundo del internet. Estas dos jóvenes, quienes resultan ser medias hermanas, se enfrentan por un reality show usando las redes sociales como campo de batalla. Estreno: 15 de septiembre

Sex Education - Temporada 4 (Netflix)

Tras el cierre de Moordale Secondary, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo desafío: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Y es que en esta nueva escuela las cosas son distintas y deberán adaptarse a un entorno diferente. En esta cuarta y última entrega de la serie, los personajes atravesarán por una serie de altibajos, explorarán nuevos horizontes y se toparán con desafíos inesperados. Maeve, mientras tanto, podría replantearse su relación con Otis, mientras continúa su viaje en los Estados Unidos. Estreno: 21 de septiembre

The Supermodels (Apple TV+)

Esta serie dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross Williams sigue las exitosas carreras de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington en el mundo de las pasarelas luego de que se encontraran en Nueva York en los años 80. La serie revela cómo estas mujeres llegaron a convertirse en íconos de la industria y sobre pasaron el mundo del modelaje para sumergirse en además en el activismo, la filantropía y los negocios. Estreno: 20 de septiembre

Young Love (Max)

Esta serie animada ofrece una mirada al mundo de la familia Young, formada por los padres millennials Stephen y Angela, su hija Zuri, así como su gato Rocky: La vuda profesional, el matrimonio, la paternidad, los problemas sociales y la dinámica entre generaciones. Estreno: 21 de septiembre

Carl’s Date (Disney+)

Este cortometraje animado presenta a Carl Fredricksen (Up), quien acepta a regañadientes una cita con una amiga, pero no tiene una idea muy clara de cómo son las citas en la actualidad. Por suerte cuenta con su amigo incondicional, Dug, quien ayuda a controlar sus nervios. Estreno: 13 de septiembre

