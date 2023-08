Qué ver: 7 películas y series de estreno que estabas esperando

Buenas noticias para los fans de Selena Gomez, pues la tercera temporada de su serie Only Murder on Building, está por estrenarse. Además, El mexicano Sebastián Zurita comparte créditos con Sigourney Weaver en una cautivante serie de drama ambientada en Australia, y también una imperdible película argentina de sátira política. Eso y mucho más en la lista de títulos de esta semana.

The Lost Flowers (Primer Video)

El actor mexicano Sebastián Zurita comparte créditos con estrellas como Sigourney Weaver en esta adaptación del bestseller de la australiana Holly Ringland. La serie se centra en la entrañable historia de Alice Hart, quien a sus 9 años perdió trágicamente a sus padres en un misterioso incendio y es llevada a a vivir con su abuela en la granja de flores Thornfield, donde descubre secretos sobre ella y el pasado de su familia. Estreno: 4 de agosto

Only Murder on Building - Temporada 3 (Hulu / Disney+ / Star+)

Esta serie cómica misterio y asesinatos sigue a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten una obsesión con los crímenes reales y que de un momento a otro se ven envueltos en uno. Cuando en un exclusivo edificio de departamentos en el Upper West Side se vuelve escenario de un terrorífico asesinato, este trío ve la oportunidad de poner en práctica su conocimiento en crímenes para dar con la verdad. Mientras graban un podcast para documentar el caso, descubren los secretos del edificio, se dan cuenta de que el asesino podría estar viviendo entre ellos. Estreno: 8 de agosto

High School Musical: The Musical: The Series- Temporada 4 (Disney+)

Después de un verano inolvidable en Camp Shallow Lake, los Wildcats regresan a East High, donde preparan una producción teatral de High School Musical 3: Senior Year. Pero los planes cambian cuando el director Gutiérrez anuncia que Disney ha decidido hacer la tan esperada película High School Musical 4: The Reunion en el lugar de su amada escuela secundaria. Estreno: 9 de agosto

Painkiller (Netflix)

Basada en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, esta miniserie de ficción aborda los orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.Y se inspira además en las experiencias de alugos de los responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas dieron un vuelco irremediable tras la invención del OxyContin. Estreno: 10 de agosto

Doble Discurso (Primer Video)

Esta película argentina sigue a ‘El Griego’, un hábil pero poco atractivo asesor de imagen de políticos, y Ricardo Prat, un candidato carismático, aunque no muy brillante. El político contrata al asesor cuando Camila Hewell, una tenaz periodista, decide exponer su pasado misógino y los negocios turbios de su familia. Gracias a la astucia de ‘El Griego’, termina seduciendo a la periodista, quien desconoce que las palabras que la han cautivado vienen de alguien más. Estreno: 4 de agosto

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty - Temporada 2 (Max / HBO Max)

En la segunda entrega de esta serie se sigue explorando la vida profesional y personal de los Lakers de Los Ángeles de la década de 1980. Esta temporada se enfoca en el período posterior a las finales en 1980 hasta 1984, que culmina con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la época: Magic Johnson y Larry Bird.

Strange Planet (Apple TV+)

Basado en la novela gráfica número uno en ventas del New York Times, esta serie ofrece una mirada divertida y perspicaz de un mundo que no es muy diferente al nuestro. Con un mundo teñido de rosas y morados, unos seres azules exploran lo absurdo de las tradiciones humanas cotidianas. Estreno: 9 de agosto

