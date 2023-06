Qué ver: 7 películas y series de estreno que no debes perderte

Por fin, el estreno de la segunda temporada de And Just Like That..., el reboot de la exitosa serie Sex & The City llega a la pantalla, y con la anunciada participación de Kim Cattrall como Samantha Jones. Lista para ver en casa, la nueva película de acción de Chris Hemsworth como Tyler Rake, y nla ueva serie ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel. Todo eso y mucho más en nuestra selección de títulos de esta semana.

And Just Like That... (Max / HBO Max)

Sin duda uno de los estrenos más esperados, la segunda entrega del reboot de la serie Sex & The City podría responder las interrogantes que quedaron tras el final de la primera temporada: la posible mudanza de Miranda con Che a Los Ángeles, una posible nueva oportunidad para Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) de hallar el amor tras la muerte de Big. Lo que es un hecho es que esta entrega contará con una breve participación de Kim Cattrall como Samantha Jones. Estreno: 22 de junio

Extraction 2 (Netflix)

Chris Hemsworth retoma el papel de Tyler Rake, un mercenarios ded operaciones encubiertas, en la secuela de la exitosa película de acción. Tras sobrevivir de milagro en la primera entrega a Tyler le hes encomendada una nueva y desafiante misión: rescatar a la familia de un despiadado gángster georgiano de una prisión de alta seguridad. Estreno: 16 de junio

Secret Invasion (Disney+)

Ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel, es protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien se entera de una invasión a Tierra por parte de un grupo de Skrulls, extraterrestres capaces de cambiar su forma. Ante esta situación, Fury reúne a varios de sus aliados para frustrar la invasión y salvar a la humanidad de un posible desastre. Estreno: 21 de junio

Stan Lee (Disney+)

Dirigido por David Gelb, este documental muestra cómo Stan Lee, escritor y editor de cómics de Marvel, se convirtió en una de los personajes más influyentes de la cultura pop. Por medio de distintos testimonios, este largometraje hace un repaso de su infancia y juventud como Stanley Lieber (su nombre de pila) hasta su meteórico ascenso en Marvel. Estreno: 16 de junio

Beautiful Disaster (Prime Video)

Esta película de romance sigue a Abby, universitaria de primer año que está decidida a enfocarse en sus estudios y comenzar una nueva vida social tras un oscuro pasado. Su objetivo cambia cuando conoce a Travis, el galán de la escuela. Aunque en un inicio trata de reprimir la atracción que siente por él, termina aceptando una apuesta que los convierte en compañeros de cuarto por un mes. Estreno: 16 de junio

The Righteous Gemstones - Temporada 3 (Max / HBO Max)

Esta serie de comedia sigue a una familia de famosos tele predicadores con un historial de desviación de dinero, codicia y trabajo caritativo. Tras la jubilación parcial de su patriarca Eli Gemstone, en esta entrega Jesse, Judy y Kelvin se tendrán que hacer gargo del gran imperio de Gemstone. Estreno: 18 de junio

King the Land (Netflix)

Imperdible para los amantes del K-Drama, esta serie sigue a Goo Won, el carismático heredero de un conglomerado de hoteles de lujo y aerolíneas. Este joven tiene todo el dinero que podría desear, lo que no es algo que va más allá de su poder adquisitivo, a su madre, quien desapareció de forma repentina y misteriosa. En medio de una disputa por la herencia, llega al King Hotel para tratar de resolver este enigma y se topa con Cheon Sa-rang, una empleada con una sonrisa cautivadora. Estreno: 17 de junio

