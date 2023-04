Qué ver: 7 películas y series de estreno que no puedes perderte

Mayo practicamente ya está aquí y con él llegan los estrenos más esperados en plataformas de streaming. ViX+ presenta una imperdible y divertida película romántica producida por Salma Hayek, mientras que HBO Max navega por los eventos menos conocidos del famoso escándalo político de Watergate. Más de 30 años después del éxito del thriller psicológico Fatal Attraction protagonizdo por Michael Douglas, llega una miniserie que refresca esta intrigante historia. Pero eso no es todo, en la selección de títulos de esta semana hemos incluido además música, historia, espías y hasta un tóxico futuro distóíco.

Quiero Tu Vida (ViX+)

Esta película romántica, producida por Salma Hayek (a través del sello Ventanarosa junto a José Tamez, sigue la historia de Nico (Erick Elías) un joven futbolista cuya prometedora carrera se ve truncada cuando sufre una grave lesión en la cancha. Ocho años después, se ha convertido en un hombre amargado que no deja de fantasear con lo que pudo haber sido su vida de no haberse lastimado. Es entonces que el universo lo sorprende con la oportunidad de vivir la vida que siempre soñó, pero la experiencia le enseñará que no siempre la felicidad está en la fama. Estreno: 3 de mayo

White House Plumbers (HBO Max)

Imperdible para los amantes del drama político, esta miniserie explora la historia detrás de los reflectores de los saboteadores del presidente Richard Nixon: E. Howard Hunt (Woody Harrelson) y G. Gordon Liddy (Justin Theroux), quienes irónicamente derrocaron la presidencia que estaban tratando de proteger celosamente. De manera satírica, arroja un poco de luz sobre los eventos menos conocidos que llevaron a uno de los mayores escándalos políticos en la historia de Estados Unidos: el Watergate. Estreno: 1 de mayo

Los Pacientes del Doctor García (Netflix)

Basada en el bestseller de Almudena Grandes, esta serie española se centra en el Madrid de 1936, cuando la vida del idealista doctor Guillermo García (Javier Rey) cambia por completo cuando decide dar refugio a un espía herido y se une a una lucha de décadas contra la expansión del fascismo. Estreno: 28 de abril

Fatal Attraction (Paramount+)

Protagonizada por Joshua Jackson y Lizzy Caplan, esta miniserie está basada en el exitoso thriller psicológico de 1987. La historia presenta a Joshua Jackson en el papel de Daniel Gallagher (en la cinta original fue interpretado por Michael Douglas), y se ubica en en tiempo actual, luego de cumplir 15 años de cárcel por el asesinato de Alexandra Forrest (Lizzy Caplan). Gallagher sale en libertad condicional con el objetivo de reconectar con su familia y, obviamente, demostrar su inocencia. En la búsqueda de este propósito, irá de nuevo al pasado, cuando conoció a Alex y su mundo no vuelve a ser el mismo. Estreno: 30 de abril

Silo (Apple TV+)

Esta serie presenta un futuro distópico en el que solo quedan diez mil personas en el planeta, quienes viven cientos de pies bajo tierra para protegerse del exterior extremadamente tóxico y peligroso. Sin embargo, nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo en el que viven, y tratar de averiguarlo resulta riesgoso. Juliette (Rebecca Ferguson), tratará de buscar respuestas sobre la muerte de un ser querido, y de paso, hará un descubrimiento que jamás pudo haberse imaginado. Estreno: 5 de mayo

Ed Sheeran: The Sum Of It Al (Disney+)

El multipremiado cantante británico de 32 años se abre por completo y muestra los aspectos de vida fuera de los escenarios que inspiran su música. A través de archivos personales inéditos, entrevistas auténticas con su esposa y seres queridos, y presentaciones íntimas, la serie explora la visión de Sheeran sobre el mundo, la música, su familia y él mismo. Estreno: 3 de mayo

¡Hasta la Madre del Día de las Madres (Prime Video)

Lidia y Manuel se acaban de casar, y se enfrentan a una de sus primeras reuniones de sus respectivas familias: el Día de las Madres. Pero las cosas no marcharán según lo esperado, y . Esmeralda y Rosa, las mamás festejadas, tendrán que hacer una alianza para salir adelante en este día que parece volverse completamente en su contra Estreno: 5 de mayo