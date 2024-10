Lucero recuerda cómo surgió la idea de televisar su boda con Mijares

La boda de Lucero y Manuel Mijares fue un parteaguas en la década de los 90s. Como nunca, la pareja favorita del momento abría las puertas de su vida amorosa a todo México y Latinoamérica, invitándolos a la distancia a ser testigos de su paso por el altar a través de la televisión. Un momento único que quedó grabado en la historia popular y que permitió ver a los recién casados en el inicio de su vida juntos. A 27 años de aquella boda que paralizó a la capital mexicana, Lucero recordó a detalle quién tuvo la idea de televisar su unión y cómo es que se coordinó todo para que la boda del año fuera un éxito.

El sábado 18 de enero de 1997, la gente estaba lista para prender la televisión por la tarde, ávida de ver Lucero con su vestido de novia, y a Mijares con su traje de novio esperándola en el altar. Bajo la conducción de Silvia Pinal, en la pantalla pronto aparecía la novia acercándose al Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde la esperaba su prometido en el altar.

"¡El rating fue impresionante! Fue más arriba que los Super Bowls del momento", recordó Lucero en una charla para el programa Algo Personal con Jorge Ramos. Para el público, era el final de telenovela hecho realidad, pues en ese entonces los melodramas solían terminar con la triunfal boda de los protagonistas.

La intérprete detalló la primera vez que habló de la idea de televisar la boda, una plática que tuvo con Emilio Azcárraga Milmo 'El Tigre', dueño de grupo Televisa, con quien ella y su mamá, Lucero León, tenían una muy buena relación. "Hablaba de negocios con mi mamá y se hablaban de 'tú', y yo creo que eso le caía muy bien porque ha de haber dicho 'qué buena onda la señora, fuerte y que no se pone a temblar cuando me ve'. Porque toda la gente que lo veía temblaba. Yo creo que la veía como una mujer atinada y con mucha visión".

Y continuó: "Cuando era chiquita, él me decía 'escuincla' de cariño y, a veces, me seguía diciendo así aunque yo ya tenía 27 años. Me dijo: 'Yo quisiera que invitaras a toda la gente a tu boda, a todo México'", a lo que Lucero respondió que casi pensaban en realizarla en el Estadio Azteca, el cual tiene capacidad para más de 83 mil personas.

Ante la idea de querer que sus fans fueran testigos del "sí, acepto", 'El Tigre' respondió: "¿Por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? La gente quiere ver tu boda".

Para ese entonces, Manuel Mijares era de los cantantes favoritos del momento, sin embargo, el empresario no tenía mucho contacto con él. "No conozco tanto a Manuel, pero me imagino que es un gran hombre para que hayas decidido casarte con él", reveló Lucero sobre las palabras de Emilio, quien insistió en mostrar el enlace en la pantalla chica.

Ahí fue en donde empezaron las pláticas, un buen acuerdo en el que la señora León, de la cantante, pidió que no se televisara la fiesta, pues querían que los invitados disfrutaran del momento sin tener que cuidarse de las cámaras. Fue así como se logró televisar la ceremonia por la iglesia y la llegada de algunos de los 700 asistentes.

El límite entre la vida pública y privada

Emocionado, el público quería saber más sobre la pareja, incluso años después de la gran boda. Pero Lucero y Mijares habían tomado la decisión de mantener su el ámbito familiar en privado. "No queríamos que nuestra vida, después de haber tenido esta boda, se convirtiera en un circo", dijo sincera.

Un pacto que hasta la fecha mantienen, aún más en tiempos en los que es fácil publicar cada detalle en las redes sociales. "Siempre he intentado eso con mis hijos, cuando no eran figuras públicas, como ahora Lucero lo es", comentó, explicando el respeto que tienen para su primogénito, José Manuel, quien a pesar de haber heredado el gusto por la música, prefiere mantener un bajo perfil.

Contenta con el resultado de su esfuerzo, Lucero agregó: "Pretendí, intenté y logré cerrar la puerta de mi vida íntima y privada".

¿Qué opina de la romántica canción de Mijares, 'Si Me Tenías'?

En 2011, luego de 14 años, la historia de amor entre Lucero y Mijares llegó a su fin con el anuncio de su divorcio. Una separación bastante amigable que les ha permitido continuar con una gran amistad y realizando una serie de conciertos que cautivan a la gente.

Sin embargo, en 2013, Mijares lanzó el tema Si Me Tenías, una canción que habla del fin de una relación y que muchos tomaron como la respuesta, con el corazón roto, del cantante hacia ese detalle de su vida personal. Entre risas, Lucero explicó: "Él siempre dice: '¡Yo no la hice para nadie!'", aunque la canción es ya un tema icónico de la expareja.

"Ahora la cantamos juntos. Hacemos dueto porque yo siempre bromeaba diciendo que esa canción me la canta a mí porque es de 'ardidos'. Y él dice que ni la compuso, que sólo la grabó", un juego sobre el escenario que la gente disfruta mucho al ver que se puede ser gran amigo de tu ex.