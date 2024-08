Lucero recuerda su separación de Mijares: ‘Uno de mis grandes fracasos fue divorciarme’

Desde que decidieron divorciarse, Lucero y Mijares han dado lecciones de paternidad con la cercana relación que mantienen como familia. Aunque para nadie es un secreto lo bien que se llevan los ex esposos, la cantante sorprendió durante la entrevista que le concedió a Yordi Rosado en la que habló como nunca de su divorcio con el padre de sus hijos. A corazón abierto, la intérprete de El privilegio de amar resaltó que, a pesar de no haber continuado con su relación de pareja, se siente muy orgullosa de su labor como padres de sus dos hijos: Lucerito y José Manuel.

© Getty Images A más de 13 años de su separación, la cantante recordó cómo fue aquel difícil etapa a nivel personal

Un final inesperado

Sincera, Lucero admitió que su separación fue un duro golpe para ambos: “Uno de mis grandes fracasos fue divorciarme, porque pensábamos que nos casamos para toda la vida y queríamos tener un matrimonio para siempre. Estaba fuera de nuestros planes, no estaba en nuestro diccionario”, reconoció la cantante. A pesar de que fue una gran decepción, los ex esposos decidieron continuar por el camino de la cordialidad: “Cuando pasa, empiezas a entender las cosas, dices: ‘Si no pudimos tener un buen matrimonio, pues hay que tener un buen divorcio’”.

Con la idea de tener una familia en un ambiente de armonía, Lucero y Mijares protagonizaron una de las separaciones más maduras del medio del espectáculo: “Dicen que no conoces bien a la persona con la que te divorcios y yo creo que es un caballero que no salió nunca con nada, nunca hubo problemas”. Además de la caballerosidad de Mijares, la personalidad de Lucero también jugó un factor importante en el divorcio: “Me considero una persona inteligente y equilibrada que nunca he pedido estupideces, ni he hecho tonterías para dañar esa relación que tuvimos”, explicó.

© Getty Images Lucero confesó que Mijares siempre será parte de su familia

Lucero se mostró orgullosa de la gran relación que ha construido con el padre de sus hijos con quien, además de la responsabilidad de la crianza, también comparte escenario: “Me emociona el poder tener una relación, dentro de una familia disfuncional, algo tan funcional”, dijo. La cantante resaltó el gran trabajo que realiza Mijares con sus hijos: “Me enorgullece mucho del gran papá y de la gran persona que yo tuve la suerte de elegir para haber hecho una familia, es un hombre respetuoso, maravilloso”.

© Getty Images La relación de los cantantes es tan buena que hasta trabajan juntos

Una familia feliz

Para la cantante, Mijares siempre tendrá un lugar muy importante en su corazón: “Es parte de mi vida, toda mi vida va a ser mi familia, la familia de él, es parte de la mía, todos somos un núcleo y eso lo agradezco enormemente, por eso es que hoy podemos hacer shows juntos”, reconoció. Tras el divorcio, la ex pareja consiguió lo que siempre habían soñado: “Lo que encontramos es poder llevar una vida sana, sin peleas, sin broncas, sin gritos, sin sombrerazos, decidiendo dejar de ser esposos, para ser amigos y papás de nuestros hijos”, añadió Lucero.