Lucero revela la razón por la que nunca fue novia de Luis Miguel

Varios son los galanes que conquistaron el corazón de Lucero hasta antes de su matrimonio con Mijares. Nostálgica, la cantante recuerda esos instantes, uno de ellos el de su fuerte conexión con Luis Miguel, cuando ambos grabaron en Acapulco la película titulada Escápate Conmigo, consolidándose como una de las mancuernas jóvenes más populares de ese entonces. A la distancia, la intérprete evoca esa emocionante etapa de su vida, y aunque con El Sol no tuvo un noviazgo oficial, sí existió un cariño que los mantuvo cercanos y cómplices mientras trabajaron juntos y poco después de concluir su proyecto. Pero ¿por qué razón nunca se pudo dar un romance?

© Getty Images Lucero recuerda con cariño los días de su convivencia con Luis Miguel.

Lo que ha dicho Lucero de Luis Miguel

Abierta a compartir detalles de ese periodo de su vida, Lucero se sinceró en entrevista con Yordi Rosado, instante en el que habló de cómo fue su tiempo en que ella y Luis Miguel coincidieron en el set de grabación. “Con Luis Miguel no era como que nos besáramos todo el santo día, teníamos una cosita como que nos encantábamos. Yo pienso, hoy en día, hace veinte años o hace treinta o cuarenta, dos chavos de esa edad hacían una película en Acapulco durante dos tres meses juntos era muy divertido, y más de: ‘Vamos a besuquearnos o no’, esa ilusión de: ‘Me gusta, ahí viene, hoy tenemos una escena’, estábamos todo el día embarrados…”, reveló.

Lucero hizo énfasis al hablar sobre la dinámica que tuvo con Luis Miguel el tiempo en que trabajaron en la película, confesando que sí había una atracción mutua. “Claro que nos gustábamos, ni modo que no, sería rarísimo que no nos hubiéramos gustado. Había un candor, éramos todos muy fresas, muy mensos, agarrarte la mano ya era de qué nervios… ya un beso era muy avanzado el nivel… Nunca viví cosas que fueran fuera de mi edad, adelantadas a mi etapa y eso me hacía vivir tranquila y feliz porque no tenía yo una relación con un novio a los 15 que fueran como de 20 o de 30…”, explicó.

© Getty Images Luis Miguel y Lucero grabaron la película Escápate Conmigo.

¿Por qué Lucero nunca fue novia de Luis Miguel?

En la charla, Lucero también fue puntual al hablar de cómo se dio su relación con Luis Miguel, pues luego de la película que ambos hicieron las cosas su convivencia se fue diluyendo. “Era diferente, no éramos novios oficiales, él tenía una carrera como muy fuerte, muy presente, el tiempo que duró la película fue el tiempo en que realmente nos vimos. Después seguimos siendo amigos y nos veíamos de vez en vez, un poco, pero muy esporádicamente, la relación con él era más de la película, pero nos la pasamos increíble…”, explicó.

© @luceromexico Lucero habló como pocas veces de Luis Miguel.

En ese sentido, Lucero también confesó por qué razón nunca se enamoró de Luis Miguel, a pesar de los pronósticos que los fanáticos tenían de su cercanía a raíz de la química en la película. “Tenía 15 años, y yo decía, si yo verdaderamente me enamoro a muerte de Luis Miguel, voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver, y lo comentaba con mi mamá y mi mamá me decía: ‘Pues sí, nena… se van a dejar de ver’. Yo creo que eso lo tenía claro también, como que mi carrera me iba llevando también por caminos y cosas también que había ciclos que se iban terminando…”, confesó.