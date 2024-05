Lucero revela cómo reaccionó su hija Lucerito al enterarse de las críticas que recibió televisión

Siempre dispuesta a defender a su familia, Lucero alzó la voz recientemente para expresarse en contra de las críticas que su hija, Lucerito Mijares, de 19 años, recibió a través del programa televisivo ¡Qué Importa!, conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal. Con el paso de los días, la cantante ha revelado más detalles de esta situación, dando a conocer cómo fue el momento en el que enteró a Lucerito de lo sucedido y de la reacción que tuvo la joven al saber de los comentarios sobre su persona, segura de admirar la actitud que su hija tomó desde el primer momento.

©@luceromexico



Lucero alzó la voz para defender a su hija Lucerito.

Así reaccionó Lucerito

Amable como suele ser, Lucero recordó el día en que la conversación se centró en los comentarios hacia Lucerito y cómo a través de las redes sociales recibieron todo el apoyo. “Lo que yo hice cuando yo supe de este asunto, simplemente se lo platiqué tal cual... estábamos aquí en la casa, no me acuerdo si se estaba bañando o arreglando y le digo: ‘Ya se armó un zafarrancho en redes sociales porque hay un montonal de gente cuidándonos y defendiéndonos y hablando bonito de ti, porque hubo unos comentarios desafortunados de unas personas que tienen un programa’…”, expresó la intérprete en una charla concedida al programa televisivo Despierta América.

En ese espacio, la cantante y actriz recordó cómo reaccionó Lucerito, quien fue empática con todas aquellas personas que suelen ser criticadas por su aspecto físico. “Su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo porque fue como: ‘Mamá, qué bueno que no se lo hicieron a nadie más, porque tengo amigas que sí son muy vulnerables y tengo amigas que sí se sienten muy mal con esas cosas’. Ella es realmente tan centrada, tan fuerte, tiene una inteligencia emocional…”, explicó.

©@luceromijaresoficial



Lucerito Mijares fue empática con quienes han recibido críticas como ella.

Unida a Mijares para apoyar a sus hijos

A varios años de su separación, Lucero y Mijares trabajan en conjunto para brindar a sus hijos un entorno de estabilidad en todos los sentidos. De hecho, con la incursión de Lucerito en la vida pública, los exesposos han sido constantes a la hora de brindar consejos a su hija, sobre todo en situaciones como esta. Al respecto, Lucero también reveló cómo Mijares asumió esta noticia. “Manuel en todo momento se sacó muchísimo de onda. Y la verdad es que sí nos pronunciamos en contra de esta situación como algo que habría hecho cualquier papá. Yo creo que no es normal como que el insulto, la ofensa, la broma…”, dijo.

©@luceromexico



Lucero reconoce la fortaleza de su hija para saberse defender.

En la charla, Lucero también destacó que, una de las principales razones por la que este tipo de acciones es injusta, es precisamente porque Lucerito es apenas una joven, cuya personalidad es ajena a toda polémica. “Pero yo lo que sí creo que no viene al caso mucho es la burla, la ofensa, sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie y que no es polémica, que no se mete con nadie y que lo único que hace es respetar y disfrutar su carrera que está empezando, y ser una niña que, aunque tenga 19 años, es una joven. Una niña que no tendría por qué estar lidiando con estas cosas…”, aseguró, destacando la madurez de Lucerito para asumir la vida con la mejor actitud.