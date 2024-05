Lucero, la mamá más orgullosa por la interpretación de su hija, Lucerito Mijares, en la final de ‘Juego de Voces’

En un fin de semana lleno de emoción, Juego de Voces, el show de Univision en el que famosos cantantes competían con sus propios hijos por demostrar todo su talento ha llegado a su fin. Orgullosa por la participación de su hija, Lucero celebró el triunfo de los Herederos, resaltando la increíble interpretación de Lucerito Mijares con mariachi, un tema con el que se robó toda la atención. Además, feliz de compartir esta experiencia con su padre, Manuel Mijares, la joven de 19 años le dedicó desde el fondo de su corazón una canción muy especial que la llevó hasta las lágrimas.

Impactada por la capacidad vocal de su hija, Lucero compartió con sus seguidores el momento en el que hace una maravillosa interpretación de La Cigarra. “Impresionante escucharla cantar así, eriza la piel”, expresó la también conocida como ‘La Novia de América’ junto al clip que ha dado la vuelta en las redes sociales. “Qué don, qué encanto, qué bella, qué orgullo es nuestra @luceromijaresoficial cantando con el alma de esa forma excepcional como sólo ella sabe hacerlo. ♥️🌟♥️”, agregó la feliz mamá muy orgullosa por lo lejos que ha llegado su ‘Beba’.

En una de sus historias, Lucero además expresó: “Ay, chicos y chicas yo estoy aquí porque tengo que felicitar a mi Lucerito Mijares por cantar de esa manera espectacular La Cigarra”. Incluso bromeó con lo bien que lo hizo su hija: “Después de ella ya no la quiero cantar yo. Esa canción la grabé para el disco de El Gallo de Oro, la canta mi ‘Caponera’ hermosa, pero esta ‘Caponerita’, Lucerito Mijares la canta impresionante y, de verdad, estoy muy emocionada, feliz de ver los comentarios, las cosas que le escriben. No tengo palabras para agradecer, y quienes son mamás y papás saben perfectamente a lo que me refiero cuando a nuestros hijos los felicitan”.

Lucero cerró su mensaje enviando unas palabras para su hija, mismas que seguramente le repitió en vivo para felicitarla por el triunfo y, en especial, por su excelente participación en el show de TV. “Mi Lucerito, te amo y te admiro cada vez más”, dijo sonriente.

La emoción de Lucerito Mijares por cantarle a su papá

Si bien Lucerito Mijares hizo que a más de uno se le erizara la piel con su interpretación de La Cigarra, la joven obsequió un momento aún más emotivo durante la noche final de Juego de Voces. Inspirada en el amor que siente por su padre y lo lejos que ha llegado al tenerlo como guía, en pleno escenario Lucerito cantó el tema Hogar, el cual es parte de la obra El Mago (The Wiz), en donde ella da vida a Dorothy.

“Tú eres mi hogar. Te amo mucho, papi”, dijo con la voz entrecortada y sin poder contener el llanto. Para ella fue un momento único, pues además de ser el broche de oro de una mancuerna perfecta en el programa que condujo Angélica Vale, marcó la primera vez en la que le cantó tan de cerca ese tema que en diversas ocasiones la hace pensar en él.

Un gran detalle de una hija a su padre con el que sus fans esperan verlos pronto en un proyecto tan emocionante en el que el talento de Lucerito vuelva a llenar los hogares de la gente.