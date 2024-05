Lucero asegura que muchos jóvenes se han identificado con el caso de Lucerito: ‘Hay una generación que representa’

No han sido días fáciles para Lucero y su familia, quienes se han visto envueltos en una controversia, luego de que su hija Lucerito fuera blanco de críticas y comentarios ofensivos por parte de los presentadores del programa ¡Qué importa! (Imagen Televisión). En medio de esta situación, Lucerito, de 19 años, ha recibido arrolladoras muestras de apoyo y solidaridad, que no han hecho otra cosa que dejar a la vista el cariño que el público le tiene a la carismática jovencita, quien se está forjando un camino dentro del mundo del entretenimiento. Al respecto, las declaraciones y el agradecimiento de Lucero continúan, asegurando que hay muchos jóvenes que se han identificado con su hija. “Nos dimos cuenta que hay una generación que representa”, dijo en unas declaraciones con el diario mexicano El Universal.

©GettyImages



Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares

“Somos muchas personas que pensamos de la misma forma, que es un momento para reflexionar, porque más allá de que sea mi hija y la defienda como leona, nos dimos cuenta que hay una generación que representa, que hay muchos jóvenes que se identifican con ella y que podrían ser muy vulnerables ante los comentarios discriminatorios y machistas; este lenguaje ofensivo puede ser muy duro”, indicó la protagonista de El Gallo de Oro.

Sobre el cariño que le ha mostrado el público, Lucero agregó que los gestos positivos hacia su hija han sido muy bellos. “En este caso ha sido muy bello ver el apoyo y que la gente se haya volcado hacia ella con mucho cariño, con mucho respeto, cuidándola de alguna manera de estos comentarios que pueden convertirse en algo cruel”, dijo Lucero.

©@luceromexico



De sus padres, Lucerito heredó la vena artística

“En los comentarios no hubo comedia, no fue algo chistoso o que tuviera creatividad e ingenio, por eso el público apoyó a Lucerito de una manera especial, así que yo lo agradezco profundamente, agradezco que se haga esta reflexión que como humanos, como personas, no podemos destruir con palabras, no podemos tratar mal a nadie, que estamos todos para coexistir y apoyarnos en un mundo en que hay mucha sensibilidad y muchas emociones, que es el planeta completo no sólo el mundo artístico”, expresó la intérprete de Electricidad.

‘Es muy segura de sí misma, muy auténtica; ella es muy fuerte’

En una entrevista reciente con HOLA! AMÉRICAS, Lucero se confesó acerca de la forma en la que ella y el padre de sus hijos, Manuel Mijares, los han educado, de tal forma que son unos chicos muy seguros de sí mismos, sobre todo Lucerito, quien es la que tiene una vida bajo los reflectores, contrario a su hermano mayor, José Manuel, de 22 años. “Ella es como muy segura de sí misma, muy auténtica, ella es muy fuerte, tiene un carácter muy firme, tiene muchos valores que le hemos inculcado, tiene esta fuerza de alma, de corazón, esta inteligencia emocional, que a mí me sorprende muchísimo, porque es verdad que los jóvenes hoy en día pueden verse, ser vulnerables con todas las cosas que existen ahora”, dijo la también intérprete.

“Ella (Lucerito) sabe muy bien que hay cosas que pueden o deberían en cualquier momento resbalársele. Y ella sabe muy bien de quién vienen las cosas. De pronto, los comentarios o las cosas que no son positivas, que afortunadamente son muy pocas, las toma como un insulto escrito en un baño público”, aseguró la estrella.