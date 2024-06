Lucero sale en defensa de Mijares tras las críticas por sus zapatos

Lucero y Mijares se mantienen unidos más allá de la ruptura sentimental que vivieron años atrás. Para ambos, brindar amor y estabilidad a sus hijos, Lucerito y José Manuel, es prioridad, aunque entre ellos también existe una fuerte amistad que se fortalece gracias a su pasión compartida por la música. A raíz de ello, no es extraño que la famosa expareja se demuestre apoyo mutuo siempre que ha sido necesario, como ha ocurrido en esta ocasión, luego de las críticas hacia Mijares quien, durante la reciente visita realizada a España junto a Lucero, usó unos llamativos zapatos, los cuales desataron todo tipo de opiniones.

Los zapatos que pusieron en la mira a Mijares

Mijares acudió con Lucero y su hija Lucerito al espectáculo llamado Malinche, que se lleva a cabo en Madrid. Para tal ocasión, el también llamado Soldado del Amor eligió llevar unos zapatos blancos con plataforma tipo Mary Jane, los cuales se distinguen por la tira que cruza el empeine y que suelen asegurarse con una hebilla. Gracias a las fotografías que circularon en redes sociales, los comentarios de los usuarios fueron inmediatos, un debate que se dividió entre quienes defendieron al cantante por vestir a su manera y aquellos que definitivamente se opusieron al estilo del intérprete.

Recordemos que, a lo largo de estos años, Mijares ha sorprendido en más de una ocasión con sus llamativos looks, sin duda, un aspecto inherente a su personalidad. Los zapatos elegidos por Mijares son también conocidos por su uso en los atuendos escolares, aunque gracias a las tendencias actuales este calzado ha logrado colocarse como uno de los favoritos entre quienes aman la moda contemporánea.

Lucero alza la voz por Mijares

Fue tal la conversación que generaron los zapatos de Mijares en redes, que una cuenta en X encargada de hablar sobre el espectáculo retomó el tema. En esa publicación, se menciona que el calzado puede ser adquirido en una tienda departamental mexicana, e incluso se dio un precio de $1700 pesos por los mismos. Así mismo, se asegura que son de mujer, afirmaciones a las cuales hizo frente Lucero, quien siempre ha alzado la voz para defender a sus seres queridos siempre que ha sido necesario.

Tan activa como suele ser en redes sociales, la cantante y actriz respondió a la publicación de la cuenta, un texto en el que hizo algunas precisiones que llamaron la atención de los usuarios en la red. “No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, escribió la intérprete, quien de inmediato recibió el apoyo de sus seguidores, que además tomaron con humor el hecho de que ella haya respondido a lo difundido por esa cuenta en X.