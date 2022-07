Lucero delata a Mijares y revela que en su luna de miel la cambió por el Super Bowl

Aunque se separaron hace más de una década, Lucero y Mijares siguen siendo una de las parejas favoritas del espectáculo, tanto que, a 25 años de haber celebrado su boda, los detalles de su relación aún nos causan emoción. Esta semana, la cantante recordó un detalle de su luna de miel, y delató al padre de sus hijos por no haberle prestado atención en una de las noches que pasaron de viaje para celebrar su amor, y haber preferido ver el Super Bowl.

“Le dije: ‘Vente a ver las estrellas’. yo salí a la terraza y me acuerdo que vagamente me dijo: ‘Ya las estoy viendo’”, contó ante varios medios de comunicación a su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Un tanto desconcertada, la recién casada se cuestionó la respuesta de su esposo: “Dije: ‘¿Cómo si de allá dentro no se ven?’. Y me dijo: ‘Es que tengo puesto el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’”, contó sobre aquella noche del 26 de enero de 1997, un partido en el que los Green Bay Packers resultaron ganadores.

Aquella situación no desató problemas en la pareja mexicana. Mientras Mijares ponía atención al partido, Lucero observaba el firmamento como pocas veces puede hacerlo una persona que vive en la ciudad. “Me quedé viendo un ratito y ya luego ya me metí”, recordó la llamada Novia de América.

Mijares también se acordó de la luna de miel

El relato de Lucero no salió sólo porque sí, la también actriz respondió a los recuerdos de su ex, quien hace unos días participó en el programa En la cama con…, para el canal de YouTube de Alberto Peláez. Ahí reveló que uno de sus primeros problemas como marido y mujer fue por culpa de una almohada.

“Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucero. Me la armó. Fuimos en un barco a Bali y siempre me pongo una almohada así, abrazada, para dormir. Y si me doy vuelta me la llevo para acá. Entonces empezó la discusión de que parece la Muralla China”, contó Mijares recordando con gracia aquel momento.