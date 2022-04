¿Qué opina Lucero ante la posibilidad de convertirse en abuela?

Lucero es una de las grandes celebridades que se ha mantenido vigente en el corazón de la gente y todo lo que tiene que ver con ella, tanto a nivel profesional como personal, es de un claro interés público. En ese sentido, la llamada “Novia de América” fue abordada recientemente por la prensa de su país natal, México, sobre la posibilidad de que sus hijos, José Manuel, de 20 años y Lucerito, de 17, quienes son fruto de su relación con Manuel Mijares, la convirtieran pronto en abuela.

El mayor de ellos estudia actualmente en Boston y aunque se sabe muy poco de su vida, ya que su perfil en redes es privado, es muy factible que ya haya empezado alguna relación amorosa. Por su parte, su menor hija, está en plena adolescencia y, aunque tal vez es muy pronto para cosas serias en el amor, es natural que el sentimiento de una relación lo tenga flotando en su cabeza.

Tras el certero cuestionamieto de los intrépidos reporteros sobre si le gustaría tener nietos, la intérprete de Electricidad respondió con la sinceridad y frescura que la caracterizan: “No, ¿pa’ qué?, yo así estoy mejor sin ser abuelita todavía”, señaló risueña.

Sin embargo, los periodistas no quedaron satisfechos con sus comentarios y reformularon la interrogante al insistir si ella sería una abuela consentidora o no: “No, no, yo no... que se cuiden solos”, recalcó a manera de broma.

Del mismo modo, la artista enfatizó que su único interés en este momento con sus retoños es preocuparse en que ellos sean completamente felices con cualquier decisión que tomen para sus vidas a futuro.

“No, yo dejo que mis hijos sean felices con quien ellos quieran ser felices. Si se quieren casar, si no quieren; si quieren tener hijos, si no quieren; si quieren tener mascotas, si no quieren. La verdad es que yo respeto su vida, los caminos que vayan eligiendo y decidiendo porque son adultos, uno de ellos, y una de ellas, ya muy pronto; y que elijan lo que ellos quieran hacer”, puntualizó.