Lucero revela el motivo por el cual aún no se ha comprometido con Michel Kuri

Durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Lucero ha explicado por qué no se ha comprometido áun con su actual pareja, Michel Kuri, con quien lleva una década de relación. Aunque “La Novia de América” ha declarado en varias ocasiones que su relación es de lo más solida y que siguen tan enamorados como la primera vez, en algún momento se dieron algunos rumores relacionados a una posible ruptura entre ambos debido a la cercanía de la cantante con su exesposo, Manuel Mijares.

©GettyImages



Esta es la razón por la cual Lucero no se ha comprometido aún

La intérprete de Electricidad ha sido enfática en afirmar que entre ella y su actual pareja existe un apoyo mutuo e incondicinal, pero pese a ello los novios no se han animado a llevar las cosas al siguiente nivel y formalizar un boda.

En ese sentido, sus fans no pierden la esperanza de volver a ver a Lucero vestido de novia; pero al parecer ese es un tema que no está dentro de los planes de la artista. Cada vez que la prensa la aborda con ese particular, la también actriz es tajante en manifestar su rechazo a ese comprimiso.

Es por ello que tras 10 años junto a su hombre, la mexicana aún no luce un anillo de compromiso. “¡No hombre, no...! es compromiso del alma y del corazón y demás”, señaló ante las cámaras de Despierta América a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.