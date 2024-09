Lucero comparte una de las fotos más increíbles de su pasado con Manuel Mijares

Cada jueves, los famosos comparten en sus redes sociales las fotos más increíbles del baúl de los recuerdos para sumarse a la tendencia del famoso hashtag #tbt (throwback Thursday). Esta semana, Lucero ha sorprendido a sus seguidores al publicar una fotografía al lado de su exesposo, Manuel Mijares, y de la mismísima María Félix, la 'Gran Diva' de la Época de Oro del cine mexicano. A través de sus redes, la intérprete de Electricidad compartió la foto, la cual no dejó indiferente nadie, acumulando miles de 'me gusta' y todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

© @luceromexico Manuel Mijares, María Félix y Lucero

En la fotografía, 'La Doña' aparece entre Mijares y Lucero, y quienes es probable que por aquella época, estuvieran disfrutando de los primeros años de su matrimonio. Junto a la publicación, la también actriz comentó, bromista: "Gran #tbt con la más poderosa, icónica y siempre bellísima María Félix y el soldier Mijares hace algunos cuantos meses…". Lucero musicalizó su post con el tema María Bonita en voz de Mijares. La hija de la expareja, Lucerito Mijares, comentó la publicación mostrando su admiración a los tres: " Los mejores".

"Tres grandes íconos, talentosos y guapos de México para el mundo", "Imagínate haber conocido a María Félix, qué bendición", "Una fotaza", "¡Qué bello recuerdo!", "Gracias por compartir", fueron solo algunos de los comentarios de sus fans, quienes quedaron impresionados por la imagen.

Podría ser que está foto tenga más de 20 años y por ello Lucero bromeó con el paso del tiempo con las palabras "hace algunos cuantos meses". La entonces pareja era cercana a 'La Doña', al punto de que varios medios mexicanos apuntan a que la legendaria actriz formó parte de la selecta lista de 700 invitados a su boda, celebrada en 1997.

© Roger Viollet via Getty Images/Lipnitzki María Félix alrededor del año 1954 en el Festival de Venecia

Cinco años más tarde, el 8 de abril de 2002, María de los Ángeles Félix Güereña, nombre completo de la estrella de cine, falleció a los 88 años, en su casa en la Ciudad de México.

'La Caponera' y sus semejanzas con María Félix

Lucero, así como toda la comunidad artística, sentían por 'La Doña' un profundo respeto y admiración, pues marcó toda una era en el cine mexicano, además de que protagonizó decenas de películas. Por si fuera poco, trabajó con grandes directores y compartió cuadro con los más destacados de la época. Y no solo eso, María Félix fue una pionera del feminismo e ícono de la moda, dejando un legado que persiste hasta nuestros días.

En ese sentido, Lucero recién ha comentado que su personaje como Bernarda Cutiño 'La Caponera', en El Gallo de Oro, tiene ciertas semejanzas con la protagonista de Doña Bárbara. En un video compartido en su canal de YouTube, donde habla de su regreso a la pantalla chica con la serie de ViX, la actriz habló acerca de María Félix y 'La Caponera'.

© Getty Images Lucero en su personaje de 'La Caponera'

"(Bernarda) es una mujer adelantada a su época, que es una mujer moderna con una visión particular de la vida", dijo sobre su personaje. "Bernarda busca ser libre siempre, ella no tiene la idea como otras mujeres de seguir a un hombre y obedecerlo y ser sumisa, pero es es una mujer inteligente, no es rebelde porque sí, ha vivido cosas muy fuertes que la hacen ser el personaje que es... Yo la veo un poco como lo que fue María Félix, en otro aspecto", indicó.