Como nunca, Lucero Mijares habla de las parejas que han tenido sus padres

A varios años de la separación de Lucero y Mijares, su hija, Lucerito Mijares, está consciente de la importancia de que sus padres puedan ser felices junto a una pareja. Sin embargo, a raíz de su cercanía con ellos, tiene firmes opiniones al respecto, aunque siempre dispuesta a respetar sus elecciones. La joven actriz habló como nunca de este aspecto de su entorno personal y de cómo ver especialmente a su papá en pareja no ha sido un asunto sencillo. Honesta, expuso las razones de esta situación, la cual contrasta un poco con la circunstancia de su mamá, quien por varios años fue novia de Michel Kuri.

© @mecaigoderisaof Lucero Mijares admite que ver a su mamá en pareja fue más fácil para ella.

Amable como suele ser, Lucerito abrió su corazón en una charla con Yordi Rosado, quien la tuvo como invitada en su espacio de entrevistas. A pregunta expresa de cómo le ha ido con las parejas de sus papás, y si esto le ha resultado difícil, dijo: “Un poquito (difícil). Me pasa un poco más con mi papá porque es como: ‘Es mi papá’, y yo creo que es el padre, la niña y el papá…”, expresó la intérprete durante la conversación, en la que puso de frente lo contrastante que resulta esta misma situación con su madre, al referirse al romance de la cantante con Michel Kuri. “Con mi mamá también fue un poco duro, pero ya fue como: ‘Bueno, está bien’. Muy bien (me llevé con el éx de mi mamá), pero también porque llevan 13 años juntos, muchísimo tiempo…”, explicó.

Lucerito, pendiente de las elecciones amorosas de Mijares

En ese sentido, Lucerito reveló parte de los aspectos que suelen saltar ante su vista cuando su padre decide salir con alguna nueva conquista. “Luego mi papá es como de: ‘Te presento a fulana’, y es como: ‘Hola, quiero ser tu mamá’…”, contó de manera simpática. Sin embargo, reconoce que también ha habido exes de su padre que se han ganado su corazón, especialmente una de ellas, a quien recuerda con mucho cariño. “Una que tuvo (ex de mi papá), me regaló a mi perrita, entonces a ella sí fue: ‘Wow’. Ella me cae muy bien, hace muchísimo no la veo, pero es como: ‘Hay, me regaló a mi perrita’, entonces le tengo cariño porque amo a mi perra…”.

© Getty Images Lucero Mijares está orgullosa del fuerte apego que tiene con su padre.

Video relacionado

Lucerito ahondó en el tema y no dudó en poner algunos ejemplos de las actitudes que asumen algunas mujeres que han salido con Mijares, aunque respeta ante todo las decisiones de su papá. “Hay algunas (novias de mi papá) que yo digo: ‘Curioso’, estoy tratando de pensar en quien puede ser. Lo que me pasa es que yo pienso y he visto un poco que es como: ‘Wow, estoy con Mijares y quiero salir en todas las fotos que le tomen a Mijares’, y es como: ‘Hermana, se está tomando foto con Carlos Slim, ¿por qué saldrías tú en la foto?, se llevan conociendo 300 años y a ti te conoce antier’. La neta, ni yo salgo (en la foto), eso se me hace un poco raro, pero ahora sí que cada quien, no es como que yo pueda opinar en ese tema…”, aseguró. “Obviamente sí le digo como: ‘Papá, está raro’. No (me pide opinión mi papá), pero yo se la doy porque mi papá no es de esos de: ‘¿Qué opinas?’…”.

© Getty Images Lucero Mijares desea que sus papás sean felices junto a una pareja.

Desea que sus papás vivan felices en pareja

A pesar de sus posturas, Lucerito desea que sus papás puedan disfrutar de una vida plena en pareja junto a personas que puedan quererlos y procurarlos, un aspecto que, asegura, debe darse de manera recíproca. “Lo que más me llama la atención es que tristemente yo no voy a poder estar ahí, todo el tiempo, para poder cuidarlo en un futuro, entonces está padre que haya alguien que lo pueda acompañar, como a mi mamá, como a mi papá. Puede ser que esta persona sea como: ‘Yo te cuido, tranquila, tranquilo’… Que estén con quien quieran estar…”, dijo la intérprete.