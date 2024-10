Lucero pone fin a los rumores que la relacionaban con un expresidente de México

Por más de 40 años, Lucero ha sido el referente de éxito gracias a su carrera como actriz, cantante y presentadora. Desde sus inicios a los 10 años en programas de televisión infantiles hasta los conciertos junto a su exesposo, Manuel Mijares, y su hija, Lucerito; la originaria de México ha traspasado fronteras con su voz, convirtiéndose en una de las favoritas de la pantalla chica y ostentando el título de 'La Novia de América'. Sin embargo, a la par de sus éxitos están los rumores y detalles que momentáneamente opacan su nombre, como cuando fue señalada como la posible Primera Dama de México, por una decisión que no estaba en sus manos.

"Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía), y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. Yo cuando me medio enteré de esto que decían, que yo era una de las candidatas para ser pareja del Gobernador en ese momento o candidato... No, no, ni muerta", dijo tajante sobre la situación que sigue dando de qué hablar incluso a 12 años del mandato de Peña Nieto.

Aquellos rumores sonaban fuerte cuando Enrique Peña Nieto, el entonces Gobernador del Estado de México, estaba previsto como candidato a la presidencia del país, y en su condición de viudo se decía que estaban buscando relacionarlo con alguna famosa que fuera admirada entre la gente.

"A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar. Yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos", dijo en entrevista para el programa Todo Personal con Jorge Ramos (ViX).

Y para no dejar lugar a dudas, Lucero reiteró: "Yo te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas. Jamás lo supe. Nunca nadie de su de su equipo, nadie, jamás se me acercó con esa intención. Y nunca yo me lo hubiera permitido. Yo los hubiera mandado a volar a todos".

En el periodo entre 2008 y 2010, Lucero fue parte de la propaganda política del partido de Peña Nieto: "Me contrataron para hacer una campaña. Lo vi como un comercial más en mi carrera, así como un shampoo o como anuncio una crema". Y aseguró: "Prefiero no meterme en la política. Hablar de religión, de política, de fútbol es difícil porque son ideologías y polémicas importantes en las que prefiero no ahondar".

La sabiduría de Lucero y su hija

Durante la charla, la cantante también abordó el tema de las críticas de las que ni ella ni su familia se han salvado. Lucero, por su parte, confirma que es una persona mucho más madura y con más inteligencia emocional, misma que obtuvo con el paso de los años y las experiencias propias de la vida. Algo con lo que su hija, Lucerito Mijares, de 19 años, la sorprendió por su fortaleza para enfrentarse a comentarios poco amables ahora que inicia su carrera en el espectáculo.

"Es inteligentísima. ¡Tiene una inteligencia emocional, una fuerza, un autoestima!", dijo asombrada de ver cómo la joven toma los comentarios con sabiduría. "Má, qué bueno que lo dijeron de mí y no de alguien más sensible, más vulnerable", respondió Lucerito ante una fuerte situación, lo que podría resultar complicado para alguien de su edad debido a la mezcla de emociones que suceden en la adolescencia.

"Ella logró que más gente se volcara con mucho amor hacia ella. A defenderla, cuidarla como si fuera su sobrina, su hija, su amiguita. Ella es más parecida a su abuela, a su papá y tal vez a mí", dijo orgullosa la feliz mamá.