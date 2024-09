El conmovedor mensaje de Lucero a su hija, Lucerito, tras finalizar su participación en la obra 'El Mago'

Hace poco más de un año, Lucero Mijares hizo realidad el sueño de debutar en teatro musical al convertirse en la protagonista de la puesta en escena El Mago. En cada una de sus presentaciones, la jovencita logró dar muestra de su talento, lo que le mereció la ovación de un público fiel, testigo de su evolución como intérprete. A un tiempo de ese gran inicio, ha llegado la hora de despedirse del proyecto, un acontecimiento conmovedor y por el cual su madre, la cantante Lucero, le ha dedicado un profundo mensaje para reiterarle su total admiración por la entrega y compromiso demostrados desde el comienzo de esta fascinante historia.

© Getty Images Lucero Mijares celebró en julio pasado un año de su debut en el teatro musical.

Lucero, orgullosa del talento de Lucerito

Fue el 7 de septiembre pasado cuando Lucerito dijo adiós a la puesta en escena que la llevó a detonar sus habilidades como intérprete de teatro musical. Tras los aplausos y las muestras de cariño de su público, vino también el abrazo de sus seres queridos, quienes caminaron con ella de la mano para cumplir con este importante reto. Lucero dedicó a sí un especial mensaje a su hija, a quien ha apoyado de manera incondicional en la conquista de cada uno de sus sueños. “Mi Lucero Mijares hermosa. Hoy se cierra un ciclo que ha durado más de un año en cartelera con un éxito sorprendente y muy merecido. Hoy es un día muy especial en tu vida y en la de tu nueva familia de El Mago, The Wiz…”, escribió la cantante en las primeras líneas.

Lucero también hizo énfasis en el sentimiento que le provoca ser testigo de este episodio, el cual le ha dejado gratos recuerdos al presenciar el desarrollo y desenvolvimiento de su hija. “Hoy se nos mojan un poco los ojos al recordar todo lo vivido en ese maravilloso escenario. Hoy sabemos que eres más fuerte y más grande de lo que algunos creen y hoy confirmamos que ha nacido una estrella de un brillo insospechado…”, expresó la intérprete en su publicación realizada en Instagram, la cual recibió miles de reacciones de sus fieles fanáticos.

© Getty Images Lucero Mijares está orgullosa de haber asumido este importante reto.

Su gran admiración por Lucerito

Gracias al ímpetu que tuvo Lucerito para hacer suyo el escenario en la puesta El Mago, The Wiz, la jovencita ha afianzado un público que no pierde de vista sus pasos. Al ser testigo de esta realidad, su madre, Lucero, no puede más que sentir admiración por ella. “Hoy te admiro y te aplaudo con todo mi amor, como a cada momento desde que naciste. Hoy te deseo que tu camino amarillo brille cada día más y te lleve por lugares maravillosos, de crecimiento, de éxito, de aprendizaje y mucha diversión. Que la vida te dé siempre más y te siga llenando de amor y felicidad y de proyectos hermosos como este. Que tú sigas llenando la vida de todos con tu luz y tu enorme ser. Te amo…”, agregó.

© Getty Images Lucero Mijares dio muestra de su talento como intérprete.

Emocionada, Lucero reveló un clip en el que conjunta varios momentos de Lucerito durante su viaje como protagonista de El Mago, imágenes que sin duda hoy son parte de sus recuerdos más entrañables. La cantante también aprovechó para agradecer a la producción de El Mago, especialmente a Juan Torres, el productor de la puesta en escena. “Abrazo a toda la compañía que ha sido incondicional contigo y que te ha acompañado con ese talento y ese amor de a deveras que tanto agradezco. Los quiero con todo mi corazón. Abrazo a Juan Torres por crear este sueño y hacerlo realidad. Gracias a tu público que ha ido a aplaudirte y a admirarlos en cada función. Gracias a toda la gente que te sigue y te quiere. Felicidades a todos por un Mago excepcional, por un Mago para el que no hay palabras bellas suficientes para describir. Que viva El Mago, The Wiz por siempre”, finalizó.