Cobijada por sus seres queridos, Lucerito Mijares celebra un año de su debut en teatro

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Lucero Mijares hizo realidad uno de sus más grandes anhelos; debutar como actriz de teatro musical. De la mano del productor Juan Torres, la jovencita, hija de Lucero y Mijares, estrenó el 30 de junio de 2023 la puesta en escena El Mago, The Wiz, en la cual logró el papel protagónico. Emocionada y orgullosa de sus éxitos, Lucerito celebra así su primer año como parte de esta producción teatral, la cual ha recibido criticas favorables del público, que ha reconocido su talento y disciplina para forjar una carrera sobre los escenarios bastante prometedora.

© Getty Images Lucero Mijares celebró un año de su debut en el teatro musical

Lucero celebra a la producción del 'El Mago'

Para Lucerito, no hay mayor satisfacción que dedicarse a lo que ama. Pero el apoyo de sus padres a lo largo del proceso ha sido imprescindible. De la mano de ellos no solo ha demostrado sus habilidades para el canto, pues ha dado pasos firmes gracias a su guía y consejos. Con el sentimiento a flor de piel, Lucero dedicó un mensaje por el gran triunfo de su hija, quien ha dado muestra de su gran pasión por el teatro musical y la interpretación. “Y esta nena hermosa @luceromijaresoficial cumple hoy un año de estar en cartelera con El Mago, The Wiz, y toda esa compañía talentosa y bella…”, escribió la cantante en las primeras líneas de su mensaje.

Emocionada por ser testigo de este importante logro, Lucero expresó su felicitación a Lucerito y a sus compañeros, quienes han encontrado en el teatro y en El Mago, The Wiz, a una gran familia. “Felicidades por el esfuerzo y el trabajo impresionante que hacen cada fin de semana. Los amo”, escribió la intérprete, quien estos días se encuentra cumpliendo con algunos compromisos de trabajo en Puerto Rico. Sin embargo, no olvidó esta importante fecha en el calendario familiar.

Los elogios a Lucerito

Como era de esperarse, Lucerito y sus compañeros de obra recibieron las ovaciones del público al cumplir su primer año de presentaciones en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Lucerito subió al escenario para develar la placa conmemorativa, teniendo como madrina a Daniela Romo. “Estas fantástica, estás brillando y yo quiero que tu camino amarillo sea todavía más largo, que haya siempre luz para tus pasos aunque no traigas esos zapatitos, que con esa luz en tus pasos y la luz en tu corazón y tu inteligencia para llevarlo adelante y tu valentía… que eso te siga acompañando con el amor de todos los que te quieren que son muchos y te doy las gracias por ser Dorothy”, le dijo la intérprete.

Lucero y Mijares están orgullosos de los logros de su hija.

Por si fuera poco, Lucerito fue reconocida por el productor de la obra, Juan Torres, quien sobre el escenario llenó de elogios a la joven. Conmovida, Lucerito también habló de cómo asume este importante momento de su naciente carrera en el que, si bien todo ha sido satisfactorio, ha tenido que enfrentar algunos retos. “Estamos aquí con la placa del año. Ya un año, se dice muy fácil pero pues ha estado duro. Muy agradecida con todos ya este 18 de agosto se nos acaba El Mago, The Wiz… un año qué emoción, gracias a toda la gente que ha venido, millones de besos”, expresó.