Marjorie de Sousa se sincera sobre sus recientes logros: ‘Estoy en una etapa muy bonita’

¿Qué significado tiene para ti haber trabajado en el último proyecto de Nicandro Díaz?

Me marcó a nivel personal, porque tengo que decirlo, fue el último proyecto de nuestro productor, Nicandro Díaz, con quien regresé a México por la puerta grande y, la verdad, eso me afectó muchísimo. Todavía te puedo decir que no lo supero, es algo tan impactante que sigo sin creerlo. Yo no estaba para este proyecto, yo iba supuestamente para otro proyecto y de la nada me llama Nicandro (me dijo): ‘Quiero que hagas este personaje, por favor, tenemos ya rato que no trabajamos juntos, y es una villana’.

Para mí, Nicandro todavía no ha muerto. Me marcó mucho porque es de esas cosas que dices: ‘¡Guau! Qué bueno que lo hice’… Era amigo de tantas personas, ayudaba a tantas personas… Yo llegué muy sola a México y creo que nos pasa mucho cuando nos toca cambiar de trabajo y nos toca vivir en muchos lugares del mundo. No es fácil y él siempre estuvo al pendiente de mí, qué necesitaba, siempre cuidó cada detalle, no solamente en la producción, sino también fuera, para que yo no me sintiera sola. Y la verdad, te puedo decir que me gané un gran amigo. Creo que muchos de nosotros realmente estamos muy afectados. El equipo de Nicandro quedó literal como huérfano.