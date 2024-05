Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se van de fiesta tras el triunfo del Inter Miami

Luego del triunfo del Inter Miami con un marcador (1-0) ante DC United en el Estadio DRV PNK, el delantero Lionel Messi y su esposa, Antonela Rocuzzo, asistieron nuevamente a la famosa Fiesta Bresh que se celebró el pasado fin de semana en el Hotel Hard Rock Hollywood, Florida, generando emoción y un gran revuelo entre los presentes. En esta fiesta, una de las más exclusivas, también estuvo Luis Súarez, buen amigo de ‘El 10’ y su colega en el Inter, acompañado de su esposa Sofía Balbi.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en la Fiesta Bresh

Otras celebridades que se dieron cita en este espacio fueron Elena Galera, esposa de Sergio Busquets, además de la modelo y actriz Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, quienes fueron parte del animodo grupo de la fiesta, la cual fue amenizada por la cantante argentina María Becerra.

Para la ocasión, ‘Anto’ lució un look all in denim con unos jeans anchos y un corsé de mezclilla en pico, además de llevar un mini bolso plateado. En cuanto a Messi, este lució una t-shirt negra con un pantalón crema con rayas.

La Fiesta Bresh recorrerá Estados Unidos los meses de mayo y junio

En esta velada especial, los asistentes se dejaron ver alegres, con su sencillez de siempre posando ante las cámaras, cantando y disfrutando de la música de su compatriota. Esta es la segunda ocasión en pocas semanas que Messi asiste a la Bresh, algo que evidencia que es uno de sus planes favoritos al lado de la madre de sus tres hijos.

La Fiesta Bresh que se replica en diferentes lugares del mundo y van millones de personas, sigue de gira en mayo y junio por Estados Unidos. Continúa en New York y Chicago el 25 de mayo, seguido de Houston el 31 de mayo, luego Dallas 1° de junio, San Francisco 7 de junio, Los Ángeles 8 de junio y Austin 15 de junio. En Miami todos los viernes en M2 (www.fiestabresh.com).

