Conversador y muy amable, Lionel Messi sorprende a fans en pleno semáforo en Miami

Desde su mudanza a Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se han establecido en un estilo de vida mucho más relajado, algo que no sólo queda a la vista gracias a sus publicaciones en las redes sociales, sino también con las salidas entre amigos que los han hecho sentir en casa. Junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro; la pareja también ha creado una nueva rutina que, como a cualquier padre de familia, los lleva a entrenamientos infantiles de fútbol y a recorrer las calles en auto para completar sus propias tareas. Fue en una de esas salidas que el campeón mundial se topó con algunos de sus fans dejándose ver amable y conversador.

En pleno semáforo, otra pareja de padres de familia que regresaban de un entrenamiento con sus hijos no sólo lo saludaron aprovechando la luz roja. Lo que no esperaban era que Messi respondiera con una charla casual de auto a auto. “¿Ustedes vienen de allá ahora? ¿Están jugando el torneo?”, les pregunta Leo curioso. Los jóvenes, impresionados por ver a su ídolo del fútbol, respondieron que sí, “somos Galácticos”, dijeron en referencial al Galácticos Soccer Academy de Naples, Florida.

Atento a la conversación y a la luz del semáforo, Messi preguntó la edad de los chicos, quienes se encuentran en el grupo de 14. “Recién jugaron con la 12″, dijo Leo, quien está al tanto de los partidos. Sus fans respondieron que habían perdido, y entre sonrisas de Messi y Antonela, agregaron que: “No importa, así aprendemos más”.

La luz cambió a verde y los caminos de ambos autos se separaron, no sin antes expresar al argentino: “¡Gracias Messi! ¡Grande!”. Él y su esposa se despidieron entre sonrisas y ademanes con las manos. El breve encuentro quedó grabado en video y desde que lo compartieron en las redes sociales se ha hecho viral, destacando la amabilidad de ‘La Pulga’ con sus fans, a pesar de ser de equipos contrarios.

Lionel Messi y su reciente encuentro con Will Smith

No cabe duda que Lionel Messi la está pasando muy bien en sus ratos fuera de la cancha, divirtiéndose con amigos y hasta explorando su lado más cómico, tal como recién lo vimos en un par de promocionales de Bad Boys: Ride or Die, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

En el clip, Messi hace un cameo tocando a la puerta de Smith, quien al escucharlo decir “Bad boys” -para ser uno de ellos-, le niegan el acceso de forma cómica. “Wrong casa”, expresa Martin después de haber pasado por una poco exitosa experiencia con el jugador de baloncesto, Jimmy Butler; mientras Will le indica a Leo que vaya con el vecino y le cierra la puerta pero resaltando su gusto por conocerlo.

Este clip, que emocionó a todos por escuchar al futbolista hablar en inglés, llega después de que Messi demostrara su versión “bad boys” pateando un balón a la cámara junto a Will Smith y Martin Lawrence, quienes debatían hacia dónde patearían el balón.