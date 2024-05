Kuno Becker se sincera sobre sus padres: ‘No tienes que perdonar a quien te hizo daño’

Sin duda alguna, Kuno Becker se encuentra en una etapa muy especial de su vida, tras el nacimiento de su primera hija. Algo que lo tiene sumamente emocionado y con los sentimientos a flor de piel, pues sin duda busca darle lo mejor de él a la pequeña y educarla de la mejor manera y evitar cometer los mismos errores que en su momento sus padres cometieron con él. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad habló de cómo esos tropiezos que sus progenitores tuvieron con él mientras lo criaron, marcó su relación para siempre, revelando incluso que en la actualidad, no mantiene relación con su madre.

©GettyImages



Kuno Becker recientemente se convirtió en papá por primera vez

Fue durante una charla que sostuvo con Ventaneando, que el intérprete se abrió de capa sobre lo que le espera sobre la paternidad y lo que le gustaría evitar a la hora de criar a su pequeña, teniendo siempre como referencia lo que él vivió de niño con sus padres, para así evitar caer en aquello que lo marcó de forma negativa. “No quiero nunca llegarle a decir: ‘Hice esto por ti, me debes esto o aquello’, es algo que yo, como hijo, no se me hacía tan chido escuchar”, expresó el intérprete.

En ese mismo sentido, Kuno se refirió a los reclamos que durante años recibió de parte de sus padres, a quienes acusó de haberlo manipulado en el pasado. “(Me decían): ‘Gracias a mí, tienes tal educación’, ‘Gracias a mí, hablas tales idiomas’, ‘Si no vienes, me siento abandonado’, todo el rollo de la manipulación por medio de la culpa”, compartió.

©@kunobp



El intérprete busca darle lo mejor de él a su hija

Al ser cuestionado respecto a si esos sentimientos que tiene por sus padres han quedado sanados, el intérprete fue muy puntual. “Yo creo mucho en perdonar, pero yo no creo que la gente que perdonas, que te hizo tanto daño, tenga que reconciliarse contigo ni tú con ellos”, señaló de manera tajante.

¿Cómo es la relación con sus padres?

En la charla con Ventaneando, Kuno Becker habló de cómo es la relación con su madre y lo que ha rescatado de su vida al lado de su papá, quien desafortunadamente falleció. “Lo que pasa es que mi papá ya se murió, pero yo siempre he dicho: ‘Yo tuve el mejor papá del mundo’, porque me enseñó absolutamente todo lo que no se debe de hacer, entonces si yo voy en contra de eso, pues serfé una persona medianamente descente”, expresó el actor. “(Con mi madre) No tenemos una relación, porque nosotros queremos armonía en nuestras vidas, cosas positivas y tener y lidar con los errores que no podemos evitar, desgraciadamente hay gente que no está en ese mismo canal”, agregó.