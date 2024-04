¡Ya es papá! Kuno Becker le da la bienvenida a su hija

Con la misma ilusión con al que anunció que estaba en la dulce espera de su primera hija, Kuno Becker compartió con sus seguidores que ya nació la bebé. A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un video con varias fotos junto a su recién nacida a quien le dedicó un conmovedor mensaje donde plasmó cómo se siente con su debut como papá. El protagonista de Primer amor, a mil x hora utilizó la canción de Bille Ellish, What Was I Made For?, para musicalizar esta publicación que marca un antes y un después en su vida.

La carta a su bebé

Conmovido por el especial momento que está viviendo, el actor le escribió a su hija: “Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de Todo. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad. Por dura que sea, de la forma más amorosa, pero siempre la verdad. Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti”.

Kuno aseguró que asume la paternidad con gran responsabilidad: “Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que ese va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti. Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy a tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando”.

La promesa de papá

En este texto, Kuno confesó que ser padre es un sueño hecho realidad: “Sé que hoy estás aquí porque yo te pedí. A mi abuelo Kuno. Mi ángel guardián. Tu bisabuelo y ahora, le entro, está cansado, pero me rifo. Vivo, o muerto, en este plano, o en el que exista, siempre vas a contar conmigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado. Como escribí antes. Vivo o muerto. Desde cualquier dimensión conocida o por conocer. Desde donde me toque, estarás siempre protegida por mí”, finalizó el actor con esa promesa.

Su reacción a la paternidad

En marzo pasado, Kuno Becker contó en entrevista con Ventaneando cómo reaccionó cuando se enteró que su bebé venía en camino: “Mi reacción inmediata, y que vergüenza decirla, fue la siguiente: me eché a correr. Estábamos grabando una serie y cuando me enteré, literal, me salí corriendo como loquito y luego regresé. No sé por qué mi reacción fue correr y regresa. En ese instante, supe también, que era niña”, contó el actor quien recibió con mucha ilusión la noticia.