Con una bebé de un año y un niño activo como Kalel, la dinámica en casa ha sido una revolución, según nos contó. “Es una locura. Yo trabajo tiempo completo en Univision Noticias como presentadora de la Edición Prime Time en ViX. Mi noticiero sale todas las noches a las 7pm hora del este, pero antes de salir al aire tenemos horas de preparación, de reuniones, investigación, selección de historias, pautar entrevistas y todo lo demás que hacemos en cuanto a programas especiales o las entrevistas exclusivas que siempre estoy trabajando para traerle a nuestra audiencia”.

“No es sencillo manejar lo laboral y estar presente en todo lo de tus hijos. Pero lo hago lo mejor que puedo. Siempre estoy cansada no te voy a mentir, no duermo mucho, y he abandonado el ejercicio como lo hacía antes porque entre el cansancio y el tiempo no me dan las matemáticas”, confesó. “Pero siempre que me siento agotada y pienso ‘en tirar la toalla’, me detengo, reflexiono y solo pienso en lo bendecida que he sido. En que he trabajado duro por mi profesión y he logrado cosas grandes, en que he trabajado duro por mi familia y he construido una familia soñada”.

En cuanto a la relación de hermanos entre Arella y Kalel, Rosario reconoció que es increíble; nada de celos, y que, a pesar de la diferencia de edades, lo han llevado muy bien. “A mí me preguntan, ‘¿cuál es el juguete favorito de Arella?’ Y yo les digo, ‘Kalel, su hermano’. Ellos se adoran. Por ahora, nada de celos. Quizás en la diferencia de edad, pues se llevan seis años”.