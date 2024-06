No podemos negar que esta tendencia no es para aquellos que quieran pasar desapercibidos pues se caracteriza por dejar un acabado dinámico y divertido en cualquier atuendo. Si lo tuyo es pensar fuera de la caja y experimentar con cosas distintas, prueba llevando prendas crochet con estampados para darle un giro llamativo a tu look. Una falda con patrones floreados o un top con símbolos frutales puede ser tu opción esta temporada.